¿Qué son las nuevas insignias de DiDi y cómo benefician a usuarios en Colombia?

La aplicación de movilidad DiDi anunció en Colombia una actualización enfocada en reforzar la seguridad dentro de su plataforma. Se trata de nuevas insignias de verificación que buscan ofrecer más información a quienes prestan servicios de arrendamiento de vehículos a través de la app, antes de aceptar una solicitud. La iniciativa hace parte de una ampliación del ecosistema de herramientas tecnológicas de seguridad que la compañía viene implementando en el país .

La novedad apunta a mejorar la confianza entre quienes interactúan en la plataforma. Estas insignias permitirán identificar perfiles que hayan completado procesos adicionales de validación, de modo que los usuarios arrendadores puedan tomar decisiones con más elementos al momento de aceptar un viaje.

La herramienta estará disponible en las soluciones de movilidad de la aplicación, como los servicios de transporte particular, moto y taxi, y se suma a otras funciones ya conocidas como la visualización previa de datos del viaje, monitoreo en tiempo real, botón de emergencia y la posibilidad de compartir el recorrido con contactos de confianza.

Según la empresa, esta actualización responde a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en entornos urbanos cada vez más complejos, donde las plataformas tecnológicas tienen un papel cada vez más relevante para facilitar desplazamientos y servicios cotidianos.

Más información antes de aceptar una solicitud

El principal beneficio para los usuarios está en la posibilidad de contar con referencias adicionales dentro de la misma aplicación.

En la práctica, cuando una persona solicite un servicio y tenga verificación adicional, esa información aparecerá reflejada mediante una insignia visible en su perfil. Esto permite que quien recibe la solicitud tenga mayores elementos para evaluarla.

La compañía sostiene que este tipo de mecanismos ayuda a reducir incertidumbre y mejora la experiencia de uso.

La función hace parte de una red más amplia que incluye inteligencia artificial, herramientas de prevención y sistemas de monitoreo. De acuerdo con cifras entregadas por la plataforma, el 99,99 % de las solicitudes intermediadas a través de la app terminan sin incidentes reportados, resultado que atribuyen a la integración de estas tecnologías .

Además, la aplicación incorpora grabación de audio encriptado opcional, identificación de zonas de riesgo y mapas integrados que promueven prácticas de conducción más seguras.

¿Cómo acceder a estas funciones de DiDi?

Los usuarios no deben realizar una inscripción especial para activar las insignias.

La verificación se realiza desde la misma plataforma, siguiendo los pasos y requisitos que la aplicación solicite para validar identidad o completar procesos adicionales.

Una vez aprobados, los usuarios podrán reflejar ese estado dentro de su perfil.

Estas herramientas también se extienden a otros servicios de la plataforma, como domicilios y entrega de paquetes, donde se incluyen canales de reporte, teléfonos anónimos y centros de seguridad adaptados a cada tipo de solicitud.

Con esta actualización, DiDi busca consolidar una experiencia donde la tecnología no solo facilite la movilidad, sino que también entregue más información para tomar decisiones dentro de la app.