Uber llegará a más de 1.100 municipios en Colombia: así funcionará la expansión

La plataforma Uber confirmó su llegada a todo el territorio colombiano, con una expansión que la llevará a operar en más de 1.100 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país. El anuncio marca un cambio en la estrategia de la compañía, que pasa de concentrarse en grandes ciudades a convertirse en una opción disponible en regiones intermedias y zonas donde la oferta de transporte es limitada.

La aplicación ampliará su cobertura con tres servicios principales: Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto. Estos estarán disponibles tanto para usuarios que buscan movilizarse como para quienes quieran generar ingresos adicionales utilizando la plataforma.

De acuerdo con la compañía, esta expansión permitirá que millones de colombianos accedan a herramientas tecnológicas que ya funcionan en las principales capitales, incluyendo más de 40 funciones de seguridad diseñadas para usuarios, conductores de taxi y arrendadores de vehículos particulares.

El anuncio se da en paralelo a la presentación de un estudio realizado por Ipsos sobre hábitos de movilidad. En ciudades donde la app ya opera, siete de cada diez personas usan plataformas de transporte en su día a día, mientras que una mayoría las percibe como una alternativa confiable y segura frente a otras opciones.

¿Cómo funcionará la expansión y quiénes pueden participar?

La llegada de la app a nuevos municipios no solo busca mejorar la movilidad, sino también abrir oportunidades económicas. Cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá registrarse como conductor o arrendador de vehículo particular a través de la plataforma.

El proceso de inscripción se realiza en línea, mediante la creación de una cuenta en la app o en el portal oficial de Uber. Los interesados deben cargar documentos como licencia de conducción vigente, cédula y, en el caso de vehículos particulares, la documentación del automotor. Para quienes operen como taxistas, también se habilitan opciones específicas dentro de la plataforma.

En el caso de los usuarios, el acceso es inmediato: basta con descargar la aplicación, crear una cuenta y seleccionar el tipo de servicio disponible en su municipio.

El estudio de Ipsos también revela que en las zonas donde la plataforma aún no estaba disponible, la movilidad representa un reto importante. Más de la mitad de los encuestados considera difícil desplazarse en su ciudad, mientras que una amplia mayoría cree que la llegada de este tipo de aplicaciones podría mejorar tiempos, seguridad y calidad del servicio.

Además, seis de cada diez personas expresaron insatisfacción con el transporte público actual, y nueve de cada diez consideran que la incorporación de nuevas alternativas digitales tendría un impacto positivo en su calidad de vida.

La compañía sostiene que su expansión contribuirá a dinamizar economías locales al facilitar el acceso a ingresos flexibles. Al mismo tiempo, busca fortalecer la oferta de transporte en regiones donde las opciones tradicionales no cubren completamente la demanda.

Con esta apuesta, Uber amplía su presencia en el país y se posiciona como una plataforma de alcance nacional, con impacto tanto en la movilidad cotidiana como en las oportunidades de generación de ingresos.

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Imagen: Archivo Particular