Pedir un carro desde una aplicación ya hace parte de la rutina de millones de personas en Colombia. Lo hacemos para ir al trabajo, volver a casa o movernos rápido por la ciudad. Pero junto con esa comodidad también aparece una preocupación constante: la seguridad durante el trayecto.

Por eso, la nueva alianza entre Hunter e inDrive busca atacar justamente ese punto. Las dos compañías trabajarán juntas para fortalecer la protección tanto de los conductores como de los pasajeros que usan la plataforma en el país.

La apuesta mezcla tecnología, monitoreo y apoyo operativo para responder ante posibles situaciones de riesgo. Y aunque suene técnico, el objetivo es bastante simple: que quien se suba a un vehículo se sienta más tranquilo durante el viaje.

Hunter es una empresa especializada en protección vehicular y seguridad. Su trabajo normalmente está relacionado con monitoreo, rastreo y acompañamiento en casos de emergencia. Ahora, parte de esa experiencia llegará al ecosistema de inDrive.

¿Qué cambia cuando pides un viaje?

Uno de los puntos más llamativos de la alianza es que no se trata solo de añadir funciones dentro de la aplicación. Detrás habrá un trabajo de acompañamiento operativo y coordinación con autoridades para reaccionar más rápido si ocurre un incidente.

Eso significa que, ante una alerta o una situación sospechosa, Hunter puede apoyar procesos de seguimiento y atención. La colaboración también contempla trabajo conjunto con la Policía Nacional, algo que busca mejorar la capacidad de respuesta en casos que involucren a conductores o usuarios.

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Para quienes manejan usando la plataforma, esto representa una capa adicional de respaldo mientras trabajan. Y para los pasajeros puede convertirse en una ayuda importante en un momento donde muchas personas todavía sienten desconfianza al usar servicios de movilidad.

El tema no es menor. En Colombia, las aplicaciones de transporte se volvieron parte de la vida diaria, pero también han tenido que enfrentar reportes de robos, fraudes y casos de inseguridad que afectan la experiencia de uso.

Por eso las plataformas están intentando ir más allá de funciones básicas como compartir el viaje o mostrar datos del conductor. Ahora la meta es crear sistemas que permitan reaccionar de manera más rápida y organizada.

La tecnología ya no solo sirve para pedir un carro

La alianza también muestra cómo las aplicaciones de movilidad están cambiando. Hoy no compiten únicamente por precio o rapidez. La confianza del usuario se convirtió en otro factor decisivo.

En este caso, Hunter aportará herramientas tecnológicas y experiencia operativa para acompañar a inDrive en situaciones que puedan afectar la seguridad de la comunidad que usa la app.

La idea es que la tecnología funcione como una red de apoyo silenciosa mientras ocurre el trayecto. Algo que muchas veces el usuario no ve directamente, pero que puede marcar diferencia cuando ocurre una emergencia.

Actualmente, inDrive opera en más de 1.100 ciudades del mundo y supera los 400 millones de descargas. En Colombia, la aplicación sigue creciendo y ahora busca reforzar uno de los aspectos que más pesa al momento de elegir cómo moverse por la ciudad.

Porque al final, más allá del precio o del tiempo de espera, lo que muchos usuarios quieren es algo mucho más simple: llegar seguros a su destino.