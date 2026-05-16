¿Qué puedes hacer con Microsoft Copilot y cómo aprovechar la IA en tu trabajo?

La apuesta apunta a reducir el tiempo que inviertes en tareas repetitivas como redactar correos, resumir reuniones, analizar datos o preparar presentaciones. Todo desde instrucciones escritas en lenguaje natural, sin necesidad de usar comandos técnicos complejos.

Copilot interpreta solicitudes como si estuvieras hablando con otra persona. A partir de eso, puede generar contenido, organizar información o automatizar procesos dentro de las herramientas de Microsoft.

Actualmente, la plataforma está disponible en Microsoft 365, en la web y también desde dispositivos móviles. Esto permite acceder a sus funciones desde aplicaciones empresariales o directamente desde el navegador.

¿Cómo funciona Copilot dentro de Word, Excel y Teams?

Durante el taller, los expertos de Microsoft explicaron que uno de los cambios más notorios aparece en aplicaciones tradicionales de oficina. En Word y PowerPoint, por ejemplo, Copilot puede tomar notas dispersas o documentos previos y convertirlos en borradores estructurados en cuestión de segundos.

La herramienta también permite transformar un mismo contenido en distintos formatos. Un informe extenso puede convertirse en una presentación ejecutiva, un resumen para directivos o incluso un correo corto con los puntos más importantes.

En Excel, la inteligencia artificial elimina parte de la barrera técnica que suele existir con el análisis de datos. En lugar de construir fórmulas manualmente, puedes hacer preguntas simples como qué variable explica una caída en ventas o solicitar gráficos comparativos entre regiones.

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Según Microsoft, esto facilita que usuarios sin conocimientos avanzados en análisis de datos puedan interpretar información y encontrar patrones más rápido.

Otra de las funciones más utilizadas aparece en Outlook y Teams. Allí, Copilot resume cadenas largas de correos, identifica decisiones importantes y genera resúmenes automáticos de reuniones. También puede destacar acuerdos, tareas pendientes y próximos pasos sin necesidad de revisar conversaciones completas.

La calidad de la IA depende de cómo le hables

Uno de los puntos que más repitieron los especialistas durante el taller fue que los resultados dependen directamente de la calidad de las instrucciones. Mientras más detallada sea la solicitud, más precisa será la respuesta.

No es lo mismo pedir “haz una presentación” que indicar el tema, el número de diapositivas, el tipo de audiencia y el tono esperado. Ese contexto ayuda a que la herramienta entregue resultados más cercanos a lo que realmente necesitas.

La empresa también recordó que el contenido generado debe revisarse antes de usarse. Copilot acelera procesos y reduce trabajo repetitivo, pero todavía requiere supervisión humana para validar datos, ajustar redacción y corregir posibles errores.

El crecimiento de este tipo de asistentes refleja cómo la IA está dejando de ser una función experimental para convertirse en parte del trabajo cotidiano. Ya no se limita a chats independientes: ahora aparece integrada dentro de plataformas que millones de personas usan todos los días.

Para muchos trabajadores, el cambio no estará en aprender una nueva aplicación, sino en descubrir cómo usar mejor las herramientas que ya tienen abiertas durante toda la jornada.