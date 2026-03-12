Microsoft lanza Copilot Health la inteligencia artificial que analiza tus exámenes médicos y datos de salud

La información médica suele llegar en forma de resultados de laboratorio, reportes clínicos o datos registrados por aplicaciones de salud. Para muchos pacientes, comprender lo que dicen esos documentos no siempre es sencillo. Microsoft busca aprovechar la inteligencia artificial para ayudar a interpretar ese tipo de información y facilitar su lectura.

La compañía presentó Copilot Health, una nueva función integrada dentro de Microsoft Copilot que utiliza inteligencia artificial para analizar datos médicos personales y ofrecer explicaciones más comprensibles a los usuarios.

La herramienta está pensada para personas que utilizan dispositivos de seguimiento de salud o que reciben con frecuencia resultados médicos difíciles de interpretar. En lugar de revisar cada documento por separado, el sistema permite reunir distintos registros en un mismo espacio digital.

Entre los datos que se pueden integrar aparecen historiales clínicos, resultados de laboratorio, medicamentos recetados y métricas generadas por dispositivos de monitoreo físico. A partir de esa información, la inteligencia artificial puede identificar patrones y responder preguntas sobre síntomas o cambios en el estado de salud.

Te puede interesar: Honor sorprende con un celular que se mueve como robot y suma más de 70 premios por su tecnología de IA

La función aparece como una pestaña independiente dentro de la aplicación Copilot. Desde allí los usuarios pueden cargar documentos médicos o conectar plataformas que registran actividad física. También permite importar datos provenientes de relojes inteligentes o aplicaciones de bienestar como Apple Watch y dispositivos de la marca Fitbit.

Microsoft señala que el sistema no busca reemplazar la consulta con profesionales de la salud. Su propósito es ayudar a que las personas comprendan mejor su información médica y puedan preparar preguntas más claras antes de acudir a una cita con un especialista.

Una herramienta que organiza la información médica personal

Uno de los problemas más frecuentes en el uso de aplicaciones de salud es la dispersión de la información. Los datos generados por hospitales, laboratorios, dispositivos portátiles y aplicaciones móviles suelen quedar almacenados en plataformas distintas.

Copilot Health intenta reunir esos registros en un perfil único. El sistema puede conectarse con bases de datos de más de 50.000 hospitales y organizaciones de salud en Estados Unidos a través de proveedores especializados en intercambio de información clínica. Una vez verificada la identidad del usuario, esos registros pueden incorporarse a la plataforma.

La inteligencia artificial analiza los datos y los relaciona con información médica revisada por especialistas para ofrecer respuestas más claras sobre síntomas, tratamientos o resultados de pruebas. Este desarrollo se apoya en investigaciones internas de Microsoft en inteligencia artificial aplicada a la medicina, entre ellas el proyecto Microsoft AI Diagnostic Orchestrator, que explora nuevas formas de analizar casos clínicos mediante algoritmos avanzados.

El manejo de información médica también implica desafíos de privacidad. Microsoft asegura que los datos de salud cargados en la herramienta se almacenan en un entorno separado del resto de Copilot y cuentan con sistemas de cifrado y controles de acceso adicionales. La empresa afirma que esa información no se utilizará para entrenar modelos de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al servicio?

El lanzamiento de Copilot Health será progresivo. En su primera etapa estará disponible en inglés y solo para adultos que se encuentren en Estados Unidos.

Los usuarios interesados pueden registrarse en una lista de espera para participar en las primeras pruebas del servicio. Microsoft planea utilizar la retroalimentación de ese grupo inicial para mejorar la experiencia antes de ampliar la disponibilidad a otros países e incorporar más idiomas.

La compañía considera que herramientas de este tipo pueden convertirse en un apoyo para quienes buscan entender mejor su información médica diaria y utilizar la tecnología como complemento en el cuidado de su salud.