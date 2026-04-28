La estrategia legal de Taylor Swift para frenar imitaciones hechas con inteligencia artificial

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial ya no solo replican estilos musicales: también pueden construir voces y rostros con un nivel de realismo que dificulta distinguir lo auténtico de lo generado. Ese cambio tecnológico está obligando a artistas y a sus equipos legales a moverse en terrenos poco explorados. La cantante Taylor Swift presentó en Estados Unidos una serie de solicitudes de registro de marca que apuntan directamente a ese problema.

Los documentos fueron radicados ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos por su empresa TAS Rights Management. A diferencia de otros registros asociados a su nombre o productos, estas solicitudes incluyen dos fragmentos de audio y una imagen específica. La particularidad está en que buscan proteger elementos que hasta ahora no eran habituales dentro de este tipo de trámites: la voz hablada y su representación visual en un contexto muy definido.

Los clips de audio corresponden a mensajes promocionales en los que Swift anuncia el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl en plataformas como Amazon Music y Spotify. En paralelo, la imagen que intenta registrar muestra a la artista en el escenario con una guitarra rosa y un vestuario brillante, una estética asociada a su gira The Eras Tour.

Un vacío legal que la IA dejó en evidencia

El interés por registrar estos elementos no surge de una estrategia comercial tradicional, sino de una limitación jurídica. Las leyes de derechos de autor protegen grabaciones o composiciones existentes, pero no siempre cubren imitaciones creadas desde cero con inteligencia artificial. Hoy, cualquier usuario puede generar una canción o un video que “suene” o “parezca” de un artista sin utilizar material original.

Ahí aparece el uso de las marcas registradas como alternativa. Según el abogado Josh Gerben, este tipo de solicitudes busca abrir una vía distinta: en lugar de proteger una obra, se protege un rasgo identificable que podría generar confusión sobre su origen.

Si estas solicitudes prosperan, Swift tendría herramientas para cuestionar contenidos en los que su voz —o una muy similar— sea utilizada sin autorización, incluso si el material fue generado desde cero. El argumento no sería la copia, sino la posible asociación indebida con su identidad artística.

¿Cómo funciona el registro y por qué importa?

El proceso ante la autoridad estadounidense implica demostrar que el sonido o la imagen cumplen una función distintiva dentro de una actividad comercial. Luego de la revisión inicial, la solicitud pasa por etapas de evaluación y posibles oposiciones antes de ser aprobada o rechazada.

No se trata de un trámite automático ni de alcance universal. Registrar una voz como marca es poco común y su aplicación en tribunales todavía no está del todo definida. Sin embargo, el hecho de que figuras públicas empiecen a utilizar este mecanismo sugiere un cambio en la manera de proteger su trabajo.

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El actor Matthew McConaughey ha impulsado solicitudes similares en meses recientes, lo que refuerza la idea de que la industria busca respuestas fuera de los marcos tradicionales.

Para especialistas como Leticia Caminero, acumular registros no solo amplía la protección legal, también fortalece el control sobre el uso comercial de una marca personal. En un entorno donde la inteligencia artificial puede replicar identidades con facilidad, esa acumulación empieza a funcionar como una barrera preventiva.

El resultado de estas solicitudes podría sentar precedentes sobre cómo se protegerán las voces, los rostros y, en general, la identidad de los artistas en los próximos años. No es solo un caso individual: es una señal de cómo el derecho intenta alcanzar a la tecnología.

Imagen: Reuter