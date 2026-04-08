Intel anunció su incorporación al proyecto Terafab impulsado por Elon Musk, que también involucra a Tesla, SpaceX y xAI. Se trata de un plan ambicioso que busca construir fábricas de chips en Texas con el objetivo de alcanzar una capacidad de cómputo de hasta un teravatio al año.

Para ponerlo en contexto, la industria de la inteligencia artificial está atravesando una etapa de crecimiento acelerado que ha generado una presión enorme sobre la infraestructura tecnológica. Desde el entrenamiento de modelos avanzados hasta el desarrollo de robots y sistemas autónomos, todo depende de chips cada vez más potentes. Y ahí es donde entra Terafab, un proyecto pensado para crear una base industrial capaz de sostener ese crecimiento sin depender completamente de terceros.

Hasta ahora, las compañías de Musk habían avanzado en el diseño de sus propios chips, como los sistemas Dojo de Tesla o los procesadores utilizados por xAI, pero siguen dependiendo de fabricantes externos para producirlos.

La llegada de Intel cambia ese panorama, ya que la empresa aporta experiencia en diseño, fabricación y empaquetado de semiconductores a gran escala, algo clave para llevar este proyecto del papel a la realidad.

Un movimiento estratégico frente a la escasez

En un mensaje publicado en redes sociales, Intel confirmó su participación destacando que su tecnología permitirá acelerar la meta de alcanzar esa capacidad de cómputo masiva, pensada para impulsar avances en inteligencia artificial y robótica.

Aunque la iniciativa está en etapa temprana, desde ya evidencia una nueva tendencia en la que las grandes compañías están buscando mayor control sobre la cadena de producción de chips en un momento en el que la demanda supera ampliamente la oferta.

Para Intel, este movimiento llega en un momento clave. La compañía lleva años intentando reposicionarse en el negocio de fabricación de chips con su estrategia de fundición. Participar en un proyecto de esta escala refuerza su relevancia y envía una señal positiva al mercado sobre su capacidad para competir en la nueva era de la inteligencia artificial.

El trasfondo de esta alianza también tiene que ver con la competencia. Empresas como Nvidia dominan actualmente el mercado de chips para IA, pero actores como Tesla, SpaceX y xAI necesitan soluciones más personalizadas y en volúmenes mucho mayores. Asociarse con Intel les permite acelerar ese camino sin tener que construir desde cero toda la infraestructura industrial.

Si el proyecto cumple sus objetivos, el impacto podría sentirse en múltiples frentes. Desde robots humanoides más accesibles hasta centros de datos más eficientes, pasando por posibles avances en computación en el espacio. El alcance de Terafab va mucho más allá de una simple fábrica de chips.

Sin duda, la carrera por la IA ya no se libra solo en el software, sino también en la infraestructura que la hace posible. Por ahora, lo que queda claro es que la competencia por el futuro de la IA se está intensificando, y proyectos como este podrían redefinir las reglas del juego en los próximos años.

Imagen: Foto de Slejven Djurakovic en Unsplash