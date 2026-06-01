DOROKY CORE, la IA educativa offline para colegios rurales sin Internet

DOROKY CORE es una nueva plataforma de inteligencia artificial educativa diseñada para operar sin conexión a Internet en colegios rurales. La herramienta, desarrollada por la Corporación Talentum, fue presentada como una respuesta a una de las barreras más persistentes de la educación en zonas apartadas: la falta de conectividad.

El punto de partida es concreto. Según la información entregada, ocho de cada diez escuelas rurales del país no tienen acceso a Internet. Eso deja fuera del alcance de estudiantes y profesores buena parte de las plataformas de aprendizaje que hoy dependen de servicios en la nube o conexión permanente.

¿Qué hace y cómo funciona?

A diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial, DOROKY CORE no funciona desde la nube. Su operación depende de servidores locales instalados dentro de las instituciones educativas, una decisión técnica que le permite seguir activa incluso cuando no hay acceso estable a la red.

La plataforma incluye asistentes académicos, apoyos para lectura y escritura, tutorías de inglés, herramientas de autoaprendizaje y recursos visuales para las clases. La idea es que esos contenidos puedan usarse dentro del aula sin depender de una infraestructura que, en muchas regiones, todavía no existe o funciona de manera intermitente.

Ese detalle cambia el alcance del proyecto. En lugar de pensar la inteligencia artificial como una herramienta reservada para colegios con mejor infraestructura, la propuesta apunta a que también pueda entrar a instituciones rurales que suelen quedar por fuera de la adopción tecnológica más reciente.

¿Por qué importa en la educación rural?

La aparición de una plataforma de IA offline también pone el foco sobre una brecha que sigue abierta. Mientras la discusión pública sobre inteligencia artificial avanza hacia productividad, automatización y asistentes digitales, en muchas escuelas rurales el problema sigue siendo mucho más básico: cómo acceder a cualquier herramienta tecnológica cuando no hay conexión.

En ese punto, DOROKY CORE no solo plantea una herramienta, sino una forma distinta de introducir tecnología en contextos de baja conectividad. Su posible impacto está en ampliar el acceso a recursos pedagógicos y en permitir que docentes y estudiantes usen inteligencia artificial en tareas cotidianas sin depender de Internet para hacerlo.

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La información entregada no menciona un proceso de registro abierto para usuarios individuales. Lo que sí indica es que la plataforma está orientada a instituciones educativas rurales y comunidades con acceso limitado a conectividad. Su llegada pone una pregunta sobre la mesa: cómo se construye innovación educativa en lugares donde la infraestructura digital sigue siendo insuficiente.