La IA ya es una de las búsquedas favoritas de los niños, revela estudio

Las herramientas de inteligencia artificial dejaron de ser un recurso exclusivo para adultos y ahora hacen parte de las principales búsquedas que realizan los niños en internet. Un estudio de Kaspersky reveló que plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y Microsoft Copilot se ubicaron entre las consultas más frecuentes de los menores, reflejando un cambio en la manera en que utilizan la tecnología para aprender, comunicarse y entretenerse.

El informe, elaborado con datos anónimos recopilados entre mayo de 2025 y abril de 2026 a través de usuarios que utilizan Kaspersky Safe Kids, muestra que las preferencias digitales de los niños han evolucionado. Aunque las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los videojuegos siguen ocupando un lugar importante, la inteligencia artificial pasó del sexto al tercer puesto entre las categorías más buscadas en Google.

Las consultas relacionadas con comunicación representaron el 19 % de las búsquedas realizadas por los menores. Instagram, Pinterest y TikTok encabezaron el interés dentro de las redes sociales, mientras que WhatsApp y Telegram fueron las aplicaciones de mensajería más consultadas.

Los videojuegos conservaron el segundo lugar, con un 16 % de participación. Los niños buscaron principalmente juegos gratuitos disponibles en plataformas como Poki, CrazyGames y Roblox.

Uno de los cambios más llamativos fue la disminución del interés por las plataformas de video en streaming. Esta categoría pasó del 18 % al 9 % de las búsquedas en comparación con el año anterior, una variación que coincide con el aumento del uso de herramientas digitales para resolver tareas escolares, hacer consultas, obtener explicaciones y explorar nuevos conocimientos mediante inteligencia artificial.

El aprendizaje gana espacio entre las búsquedas

El estudio también encontró que el aprendizaje en línea ya hace parte de las cinco categorías más consultadas por los niños en Google. Entre las búsquedas aparecen plataformas educativas como Google Classroom, Duolingo y GeoGebra, además de contenidos relacionados con programación, incluyendo Scratch y Python.

Los menores también mostraron interés por temas científicos. Entre las consultas registradas figuran búsquedas sobre la tabla periódica en distintos idiomas y el seguimiento de la misión Artemis II de la NASA, lo que evidencia que internet se está convirtiendo cada vez más en una herramienta para explorar contenidos educativos.

A pesar de estos cambios, YouTube continúa siendo la aplicación más utilizada por los niños, con el 29 % del uso registrado. Dentro de la plataforma predominó el consumo de música y videoclips, seguido por contenidos de creadores digitales, además de películas, caricaturas y programas de televisión. El contenido animado tuvo un crecimiento importante, impulsado por búsquedas relacionadas con GLITCH, My Story Animated (MSA) y Cocomelon.

Para Kaspersky, este nuevo comportamiento también representa desafíos para las familias. La compañía advierte que muchas de las plataformas de inteligencia artificial y algunos servicios digitales no fueron desarrollados específicamente para menores de edad, por lo que requieren acompañamiento para reducir riesgos relacionados con la privacidad, la desinformación o la exposición a contenidos inadecuados.

Los especialistas recomiendan que padres y cuidadores mantengan conversaciones frecuentes sobre las actividades que realizan los niños en internet, establezcan horarios para el uso de dispositivos, enseñen a identificar información falsa y expliquen la importancia de proteger los datos personales. También sugieren utilizar herramientas de control parental que permitan supervisar la actividad digital y crear hábitos de navegación más seguros sin limitar el acceso a las oportunidades de aprendizaje que ofrece la tecnología.