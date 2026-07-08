Google presenta Nano Banana 2 Lite y Gemini Omni Flash para crear imágenes y videos con IA

Google amplió su oferta de herramientas de inteligencia artificial para desarrolladores con el lanzamiento de dos nuevos modelos que buscan acelerar la creación de contenido multimedia. Se trata de Nano Banana 2 Lite, orientado a la generación de imágenes, y Gemini Omni Flash, diseñado para producir y editar videos mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Ambos ya están disponibles en Google AI Studio y en la API de Gemini, mientras que su llegada a otros productos de la compañía comenzará de forma gradual.

La compañía asegura que estas novedades responden a una necesidad frecuente entre quienes desarrollan aplicaciones con IA: reducir tiempos de procesamiento sin sacrificar calidad. La propuesta consiste en combinar ambos modelos dentro de un mismo flujo de trabajo para pasar de una imagen estática a un video animado en pocos pasos.

Nano Banana 2 Lite fue presentado como la versión más rápida y económica de la familia Nano Banana. Está pensado para proyectos que requieren producir un gran volumen de imágenes o trabajar casi en tiempo real. Según Google, puede generar una imagen a partir de una descripción en aproximadamente cuatro segundos y tiene un costo de 0,034 dólares por cada imagen de resolución 1K, lo que representa una alternativa para quienes necesitan optimizar recursos.

El modelo está dirigido principalmente a desarrolladores, aunque también comenzará a integrarse en servicios para usuarios finales como la aplicación Gemini, Google Fotos, NotebookLM, Google Flow, Google Ads y el Modo IA del buscador.

Del boceto al video en una misma plataforma

La segunda novedad es Gemini Omni Flash, un modelo capaz de generar y editar videos utilizando texto, imágenes y clips como referencia. La herramienta permite modificar una escena mediante instrucciones conversacionales y mantener coherencia entre los distintos elementos visuales, una función pensada para agilizar procesos creativos que antes requerían varias aplicaciones.

Por ahora, Omni Flash admite videos de hasta diez segundos y mantiene algunas limitaciones, como la falta de soporte para referencias de audio o la dificultad para conservar completamente la apariencia de un personaje durante ciertos cambios de escena. Google indicó que estas capacidades continuarán evolucionando durante la etapa de vista previa pública.

Uno de los aspectos que la empresa busca impulsar es el uso conjunto de ambos modelos. La idea consiste en generar primero una imagen con Nano Banana 2 Lite y luego convertirla en un video mediante Gemini Omni Flash. Para demostrar estas posibilidades, Google publicó varias aplicaciones de ejemplo, entre ellas una que transforma una fotografía en un recorrido animado por distintos lugares del mundo, otra para visualizar remodelaciones de interiores y una enfocada en crear videos para comercio electrónico a partir de imágenes de productos.

Las personas interesadas en probar estas herramientas pueden acceder desde Google AI Studio o integrarlas mediante la API de Gemini. Google también puso a disposición documentación técnica, guías de uso y ejemplos para facilitar el desarrollo de proyectos basados en estos modelos. Además, el contenido generado incorpora la marca de agua SynthID, un sistema que permite identificar material creado con inteligencia artificial y reforzar la transparencia en su utilización.