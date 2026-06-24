Así funciona Jalapeño, el chip con el que OpenAI quiere reducir costos de IA y desafiar a NVIDIA

OpenAI acaba de revelar uno de los proyectos más ambiciosos de su historia. La compañía detrás de ChatGPT presentó Jalapeño, su primer chip de inteligencia artificial diseñado específicamente para ejecutar modelos de lenguaje, una decisión que podría cambiar la forma en que se construye y opera la infraestructura de IA en los próximos años.

El desarrollo fue realizado junto a Broadcom y marca un movimiento poco habitual para una empresa conocida principalmente por sus modelos de inteligencia artificial. Con este anuncio, OpenAI deja de depender exclusivamente de proveedores externos de hardware y empieza a participar directamente en una de las áreas más costosas y estratégicas del sector tecnológico.

La compañía asegura que las primeras pruebas muestran una mejora significativa en eficiencia energética frente a los aceleradores de IA disponibles actualmente. Aunque todavía no ha publicado cifras definitivas de rendimiento, el objetivo es claro: obtener más capacidad de procesamiento consumiendo menos electricidad.

¿Qué es un chip de inferencia y por qué importa?

Cuando haces una pregunta en ChatGPT y recibes una respuesta, ocurre un proceso conocido como inferencia. Es el momento en que un modelo ya entrenado analiza una solicitud y genera una respuesta en tiempo real.

Esa tarea requiere enormes cantidades de recursos computacionales. Actualmente gran parte de ese trabajo se realiza sobre procesadores especializados fabricados por NVIDIA, empresa que domina el mercado mundial de aceleradores para inteligencia artificial.

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Jalapeño fue diseñado específicamente para esa función. Según OpenAI, su arquitectura reduce movimientos innecesarios de datos dentro del sistema y optimiza el uso de memoria, red y procesamiento para que los modelos funcionen de manera más eficiente.

La compañía explica que el chip fue desarrollado tomando como referencia el comportamiento real de productos como ChatGPT, Codex y su plataforma para desarrolladores. Esto significa que el hardware fue adaptado a las necesidades de los modelos de lenguaje modernos, en lugar de reutilizar diseños creados originalmente para otras cargas de trabajo.

Otro dato llamativo es la velocidad del proyecto. OpenAI afirma que el chip pasó desde el diseño inicial hasta la fabricación en apenas nueve meses, un plazo inusualmente corto para la industria de semiconductores avanzados.

Una competencia que va más allá de los modelos de IA

La presentación de Jalapeño refleja un cambio importante en la carrera tecnológica actual. Durante años, la competencia se centró en desarrollar modelos más potentes. Ahora la batalla también se libra en los centros de datos y en los chips que permiten ejecutarlos.

Google lleva años utilizando sus procesadores TPU para alimentar Gemini. Amazon cuenta con las familias Inferentia y Trainium. Microsoft desarrolla sus propios aceleradores para Azure. Con Jalapeño, OpenAI entra oficialmente en ese grupo.

La apuesta tiene implicaciones económicas importantes. Si la empresa logra reducir el costo de ejecutar modelos de IA, podría ofrecer servicios más baratos, atender a más usuarios simultáneamente y acelerar el desarrollo de nuevas generaciones de inteligencia artificial.

OpenAI afirma que este es apenas el primer integrante de una plataforma de hardware que evolucionará durante varios años y que comenzará a desplegarse a gran escala a partir de 2026.

Más allá de las especificaciones técnicas, el anuncio revela una transformación profunda. OpenAI ya no quiere limitarse a crear modelos de inteligencia artificial. También quiere controlar la infraestructura física que hará posible la próxima generación de servicios basados en IA.