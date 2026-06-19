Huawei Cloud MaaS llega a Colombia con DeepSeek y GLM para reducir el costo de la IA

Huawei Cloud presentó en Colombia Modelo como Servicio (MaaS), una plataforma con la que quiere facilitar el acceso de las empresas a la inteligencia artificial sin que deban invertir en costosos servidores o infraestructura especializada. La compañía afirma que su servicio puede disminuir entre un 50 % y un 80 % los costos de procesamiento gracias a una red de centros de datos propia y a un modelo de pago por consumo.

La propuesta está dirigida a empresas que quieren incorporar inteligencia artificial en procesos como atención al cliente, automatización de tareas, análisis documental o desarrollo de aplicaciones, pero que encuentran una barrera en el costo que representa poner en marcha este tipo de proyectos.

Durante la presentación, Mark Chen, CEO de Huawei Cloud para América Latina, explicó que el objetivo es permitir que las compañías utilicen modelos avanzados de IA sin preocuparse por administrar la infraestructura tecnológica que normalmente requieren.

“MaaS está diseñado para hacer que la inteligencia artificial avanzada sea más accesible para las empresas”, señaló el directivo.

Huawei apuesta por su infraestructura para marcar la diferencia

Aunque la plataforma integra modelos como DeepSeek V3.2 y GLM-5.1, Huawei sostiene que su principal fortaleza está detrás de ellos. La empresa asegura que opera una infraestructura propia que abarca desde los centros de datos hasta la plataforma desde la que se consumen los modelos de inteligencia artificial.

Según la compañía, esa integración permite que las empresas mantengan sus datos dentro del ecosistema de Huawei durante el procesamiento y evita depender de diferentes proveedores para ejecutar una misma aplicación.

Otro de los aspectos que Huawei destacó fue la ubicación de buena parte de su infraestructura de cómputo en China. La empresa explicó que el país dispone de una matriz energética diversificada, un factor que considera importante debido a la alta demanda de energía que requiere la inteligencia artificial generativa.

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Huawei también aseguró que la diferencia horaria entre China y Colombia representa una ventaja para distribuir las cargas de procesamiento. Mientras las empresas latinoamericanas incrementan el uso de la plataforma durante el día, parte de los centros de datos en Asia ya terminaron sus horas de mayor actividad.

De acuerdo con la compañía, ese comportamiento permite utilizar capacidad de cómputo que se encuentra disponible, mantener una mayor continuidad del servicio y reducir el riesgo de congestión cuando aumenta la demanda en esta región. Huawei afirma que este modelo también ayuda a ofrecer tarifas más competitivas al aprovechar recursos que, de otra manera, permanecerían sin utilizar.

Modelos actualizados y pago solo por lo que se utiliza

La plataforma funciona mediante un esquema de pago por tokens. En la práctica, esto significa que las empresas no necesitan adquirir infraestructura propia antes de desarrollar un proyecto basado en inteligencia artificial, sino que pagan únicamente por la capacidad de procesamiento que consumen.

Huawei explicó que MaaS reúne distintos modelos de IA dentro de una misma plataforma y que incorpora nuevas versiones tan pronto son publicadas por sus desarrolladores. Esto permite cambiar de modelo sin modificar la arquitectura de las aplicaciones y evita depender de una única tecnología.

Durante el lanzamiento, la compañía también presentó comparaciones de costos entre GLM-5.1 y otros modelos comerciales como GPT-5.4 y Claude Opus 4.6. Según Huawei, su propuesta ofrece un menor costo por millón de tokens y resultados competitivos en pruebas de programación y desarrollo de software. Estas cifras corresponden a datos presentados por la empresa durante el evento.

Con esta apuesta, Huawei busca trasladar la conversación sobre inteligencia artificial a un aspecto que suele pasar desapercibido: la infraestructura. Para la compañía, el éxito de la IA empresarial dependerá no solo de la capacidad de los modelos, sino también de factores como el costo de ejecutarlos, la disponibilidad de los centros de datos y la facilidad para integrarlos en las operaciones diarias de las empresas.