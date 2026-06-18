Apple y Huawei disparan sus ventas; Xiaomi, OPPO y vivo se desploman

El mercado mundial de smartphones sigue perdiendo impulso, pero no todas las marcas están viviendo el mismo momento. Mientras las ventas globales retrocedieron un 8 % en la semana 20 de 2026, Apple y Huawei lograron aumentar sus despachos frente al mismo periodo del año pasado, convirtiéndose en las grandes ganadoras de un mercado cada vez más difícil.

Los datos del Weekly Smartphone Sales Tracker de Counterpoint Research muestran una diferencia cada vez mayor entre los fabricantes. La caída general ya completa nueve semanas consecutivas de resultados negativos, aunque algunas compañías han conseguido aprovechar mejor la disponibilidad de componentes y sostener su ritmo comercial.

Apple registró un crecimiento interanual del 10 %, resultado que la ubicó por encima del promedio del mercado. Sin embargo, quien más sorprendió fue Huawei, que alcanzó un incremento del 23 %, impulsada principalmente por la fortaleza de sus ventas en China.

Samsung, por su parte, logró mantenerse prácticamente sin cambios, con una ligera variación del -1 %. Aunque no creció, tampoco sufrió el fuerte retroceso que afectó a otros fabricantes.

Huawei acelera y Apple mantiene el ritmo

El informe atribuye el buen desempeño de Apple a una mayor estabilidad en el suministro de componentes estratégicos, especialmente de memorias, un recurso que durante 2026 ha enfrentado una fuerte presión por la creciente demanda de la industria de inteligencia artificial y los centros de datos.

Huawei también consiguió sortear parte de estas dificultades gracias a una cadena de suministro más localizada y al respaldo del mercado chino, donde mantiene una posición sólida pese a las limitaciones que enfrenta fuera de ese país.

La combinación de acceso a componentes y una mayor capacidad para mantener promociones y precios estables permitió que ambas compañías ampliaran la distancia frente a varios de sus competidores.

Xiaomi, OPPO y vivo registran las mayores caídas

El otro lado de la balanza lo ocupan varios fabricantes chinos que redujeron sus ventas durante el mismo periodo.

Vivo fue la marca con la caída más pronunciada entre los principales fabricantes, al registrar un descenso del 19 %. Muy cerca apareció Xiaomi, con una reducción del 17 %, mientras que OPPO disminuyó un 10 % frente a la misma semana de 2025.

Según Counterpoint Research, estos resultados están relacionados con la escasez de memorias y el incremento en los costos de producción. La menor disponibilidad de componentes limitó la capacidad de estas empresas para lanzar promociones agresivas o ajustar precios con mayor flexibilidad.

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Los analistas también prevén que los altos precios de la memoria continuarán durante el resto de 2026. Ante esa situación, muchos fabricantes están modificando sus calendarios de lanzamiento, ajustando precios y reduciendo costos en algunas características de sus dispositivos para proteger sus márgenes.

Aunque la demanda mundial continúa debilitándose, los resultados de la semana 20 muestran que el crecimiento ya no depende únicamente de lanzar nuevos teléfonos. La capacidad para asegurar el suministro de componentes se ha convertido en uno de los factores que más influye en quién logra vender más y quién pierde terreno dentro del competitivo mercado mundial de smartphones.