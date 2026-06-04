El mercado global de smartphones atraviesa una de sus peores etapas en años y 2026 podría marcar un punto de quiebre. Nuevas proyecciones apuntan a que los envíos mundiales caerán 13,9 % este año, una reducción que llevaría las ventas a 1.080 millones de unidades y dejaría al sector en su nivel más bajo desde 2013.

La nueva estimación empeora los cálculos realizados meses atrás y refleja un problema que va más allá de la demanda: faltan componentes esenciales para fabricar teléfonos y el impacto ya se siente en los precios y en la disponibilidad de equipos económicos.

La memoria se convirtió en el cuello de botella

La principal causa detrás de la caída está en la memoria que usan los celulares. Parte importante de la capacidad de fabricación se está destinando ahora a memorias HBM y DRAM utilizadas en servidores para inteligencia artificial, reduciendo la producción de componentes LPDDR4 y LPDDR5, habituales en smartphones.

El resultado es un aumento acelerado de costos. Según datos de Counterpoint Research, los precios de estas memorias podrían triplicarse frente a finales de 2025, presionando a fabricantes que dependen de equipos de entrada y gama media.

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Los primeros efectos ya aparecen. Durante el primer trimestre, el mercado mundial retrocedió 3,1 % interanual, rompiendo una racha de nueve trimestres seguidos de crecimiento. Aunque algunos fabricantes adelantaron envíos para evitar aumentos de costos, el margen de maniobra parece agotarse.

La situación golpea especialmente a los celulares de menos de 150 dólares. La oferta de memoria LPDDR4 podría caer más de 40 % durante el año, algo que pone en riesgo la continuidad de varios modelos baratos e incluso amenaza con sacar segmentos completos del mercado en algunos países.

Menos marcas, celulares más caros y auge de reacondicionados

La presión no será igual para todos. Los fabricantes con cadenas de suministro más robustas parecen mejor preparados para resistir.

Apple mantendría envíos relativamente estables gracias al desempeño de su línea iPhone y a una mayor capacidad para absorber costos. Samsung también tendría una caída menor frente al promedio del mercado debido a una disponibilidad más estable de componentes.

Las marcas chinas, en cambio, muestran resultados más divididos. Xiaomi aparece entre las más afectadas, mientras Huawei sería una de las pocas compañías con crecimiento previsto durante 2026, impulsada por una estrategia enfocada en segmentos de precio medio y bajo.

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Más allá de las marcas, la transformación podría sentirse en la forma como compras celular. Counterpoint prevé una consolidación del sector: menos fabricantes, ciclos de renovación más largos y equipos nuevos más costosos.

Ese cambio abre espacio para otro ganador: el mercado reacondicionado. Las proyecciones apuntan a un crecimiento del 13 % para este segmento, impulsado por consumidores que buscarán extender la vida útil de sus dispositivos o evitar los aumentos de precio.

La recuperación todavía parece lejana. Los analistas esperan una normalización hacia 2028, cuando mejore la oferta de componentes y nuevas tecnologías, incluidas las primeras redes 6G y funciones avanzadas de inteligencia artificial, impulsen otro ciclo de actualización.

Por ahora, la crisis de memoria está redefiniendo la industria. Y esta vez, el problema no es vender más teléfonos: es poder fabricarlos.