Nuevo ranking mundial de celulares: estos fueron los 10 smartphones más vendidos de 2026

Apple volvió a quedarse con la cima del mercado global de celulares. El nuevo ranking de los smartphones más vendidos del mundo durante el primer trimestre de 2026 muestra que la compañía ocupó la mitad de los puestos del top 10, mientras Samsung reforzó su presencia con equipos de gama media y Xiaomi conservó espacio gracias a los mercados emergentes.

Más allá de quién vende más, la nueva clasificación deja otra lectura: los usuarios están concentrando sus compras en menos modelos y las marcas están apostando por ciclos de vida más largos, soporte extendido y funciones de inteligencia artificial para mantener las ventas.

Según las cifras del trimestre, los diez smartphones más vendidos representaron el 25 % de todas las ventas globales, la participación más alta registrada para un inicio de año. Esto ocurre en un momento en el que el mercado sigue desacelerando la renovación de dispositivos y los fabricantes reducen la cantidad de referencias con alcance global.

Apple mantiene el control del segmento premium

El iPhone 17 lideró el ranking mundial con cerca del 6 % de participación de mercado. Detrás quedaron el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro, confirmando una estrategia que sigue funcionando para la marca: convertir varias versiones de una misma familia en éxitos comerciales simultáneos.

El crecimiento del iPhone 17 fue especialmente fuerte en mercados como Estados Unidos y China, donde logró superar el desempeño de la generación anterior. Corea del Sur también destacó por registrar incrementos acelerados en ventas.

En total, Apple colocó cinco dispositivos dentro de los diez más vendidos del trimestre, manteniendo un dominio que ya se había visto durante 2025, cuando las versiones anteriores de la familia iPhone también ocuparon los primeros lugares.

Samsung gana terreno donde más se vende

Mientras Apple controla la parte premium, Samsung encontró volumen en otro segmento: la gama media y de entrada.

Cinco posiciones del ranking quedaron ocupadas por dispositivos Galaxy A. El Galaxy A07 4G apareció como el Android más vendido del trimestre, seguido por otros modelos de la misma familia que han ganado participación gracias a precios más accesibles y mayores años de soporte.

El dato resulta relevante porque confirma un cambio en las prioridades del mercado. Durante años, las cámaras o la potencia marcaron la conversación. Ahora aparecen otros factores: cuánto tiempo recibirá actualizaciones el equipo, cuánto cuesta mantenerlo vigente y qué funciones inteligentes ofrece.

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La presencia del Galaxy S25 en el décimo lugar también refleja esa dinámica. Aunque Samsung continúa impulsando la inteligencia artificial en sus modelos premium, los mayores volúmenes siguen llegando desde equipos más económicos.

Xiaomi cerró la lista con el Redmi A5, impulsado por las ventas en Latinoamérica, Oriente Medio y África, regiones donde el precio sigue siendo uno de los factores más decisivos.

El nuevo ranking deja una conclusión simple: en 2026 ya no basta con lanzar más celulares. Las marcas que logran entrar a los bolsillos de millones de usuarios son las que combinan precio, soporte prolongado y funciones que se perciban útiles en el día a día.