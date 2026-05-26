Samsung quiere volver a convertir las aulas colombianas en laboratorios de ideas. La compañía abrió oficialmente las inscripciones para la décima edición de Solve for Tomorrow en el país, un programa que invita a estudiantes y profesores de colegios públicos a crear proyectos tecnológicos capaces de resolver problemas reales en sus comunidades.

La convocatoria ya está disponible y permitirá que equipos de distintas regiones presenten iniciativas basadas en disciplinas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los proyectos deberán enviarse a través del sitio oficial del programa y competirán por un proceso de formación y acompañamiento que se extenderá durante varios meses.

La iniciativa no se limita a premiar buenas ideas. El objetivo es que los jóvenes aprendan a identificar necesidades de su entorno y desarrollen soluciones aplicables usando metodologías como Design Thinking y aprendizaje basado en proyectos.

Durante los últimos años, Solve for Tomorrow se ha convertido en una de las plataformas educativas más grandes impulsadas por Samsung en América Latina. Solo en Colombia, el programa ya suma más de 48.000 estudiantes impactados y cerca de 14.200 proyectos desarrollados en colegios públicos de los 32 departamentos.

¿Cómo funciona Solve for Tomorrow en Colombia?

El programa se divide en varias etapas. Primero, Samsung y sus aliados realizan talleres en instituciones educativas para ayudar a los estudiantes a detectar problemas de sus comunidades y convertirlos en proyectos estructurados.

Después de esa fase inicial, serán seleccionados los 100 mejores equipos. Más adelante, 50 grupos avanzarán a una etapa de mentorías y desarrollo técnico para fortalecer sus propuestas y construir prototipos funcionales.

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Los equipos semifinalistas recibirán acompañamiento virtual y asesoría especializada para validar sus ideas. Allí también aprenderán a preparar presentaciones tipo pitch, una herramienta cada vez más usada en emprendimiento y tecnología.

La competencia finalizará con un evento nacional donde los cinco proyectos destacados presentarán sus iniciativas ante un jurado de expertos.

Además del trabajo con estudiantes, Samsung también ofrecerá espacios de formación para docentes. Entre ellos aparece un curso regional enfocado en aprendizaje basado en proyectos, pensado para que los profesores incorporen herramientas de innovación dentro de las clases.

¿Qué tipo de proyectos pueden participar?

Solve for Tomorrow busca propuestas que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades. Eso significa que los estudiantes pueden trabajar en soluciones relacionadas con medio ambiente, movilidad, acceso al agua, educación, salud, inclusión o tecnología social.

Uno de los puntos más llamativos del programa es que muchas de las ideas nacen en municipios apartados o zonas rurales donde los jóvenes identifican necesidades que pocas veces llegan a espacios de innovación tradicionales.

Samsung explicó que las inscripciones estarán abiertas hasta agosto o hasta completar 2.350 equipos registrados. Después comenzará la fase de evaluación y talleres.

En América Latina, el programa ya supera los 442.000 beneficiarios en 21 países. Solo en 2025 se realizaron más de 720 talleres prácticos y más de 56.000 horas de capacitación para estudiantes y profesores de escuelas públicas.

Para participar, los estudiantes deben conformar equipos junto a un docente y presentar una propuesta que use herramientas STEM para resolver una problemática de su comunidad.