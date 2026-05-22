Millones de conductores en Colombia podrían dejar de pagar fotomultas o incluso recuperar dinero ya consignado tras la investigación abierta por el Gobierno Nacional contra 37 organismos de tránsito. La decisión pone bajo revisión más de 7,5 millones de comparendos emitidos por cámaras de fotodetección que, según las autoridades, habrían operado sin cumplir requisitos técnicos obligatorios.

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte aseguraron que cerca de 5,8 millones de multas perderán validez y deberán ser anuladas de oficio. Además, más de 1,5 millones de comparendos ya pagados podrían terminar en procesos de devolución de dinero para los ciudadanos afectados.

La investigación detectó posibles irregularidades en los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones (SAST), conocidos popularmente como fotomultas. Entre los hallazgos aparecen cámaras funcionando sin autorización técnica del Instituto Nacional de Metrología, conceptos expedidos a terceros y permisos obtenidos después de iniciar operaciones.

Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla aparecen entre las ciudades con mayor cantidad de comparendos revisados.

¿Cómo saber si tienes fotomultas anuladas?

El primer paso para cualquier conductor es revisar si tiene comparendos registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, conocido como Simit. Allí puedes consultar el estado de las sanciones usando tu número de cédula o la placa del vehículo.

También es recomendable verificar directamente en la página web del organismo de tránsito donde fue impuesta la multa. Algunas entidades ya comenzaron a publicar información relacionada con los procesos investigados y los comparendos que podrían ser revocados.

Las autoridades recomiendan guardar todos los soportes posibles relacionados con la sanción. Esto incluye recibos de pago, certificados, capturas de pantalla y correos electrónicos que demuestren que realizaste el pago de la fotomulta.

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Aunque las multas pendientes serían eliminadas automáticamente, quienes ya pagaron deberán iniciar un proceso individual para solicitar el reembolso del dinero.

La ministra de Transporte explicó que cada organismo de tránsito tendrá su propio procedimiento. En algunos casos bastará con diligenciar formularios digitales o enviar un correo electrónico con los documentos requeridos.

Paso a paso para reclamar la devolución del dinero

Si pagaste una fotomulta incluida dentro de la investigación, el proceso podría tomar tiempo y dependerá de la validación de cada entidad. Sin embargo, las autoridades ya entregaron algunas recomendaciones básicas para iniciar el trámite.

Lo primero es ingresar a la página oficial del organismo de tránsito donde se generó la multa. Allí debes buscar la sección de peticiones, devoluciones o radicación de solicitudes.

Después tendrás que adjuntar documentos que demuestren el pago del comparendo y la información del caso. Entre los datos que podrían solicitarte están:

Copia de la cédula

Recibo de pago

Número del comparendo

Certificado del Simit

Datos bancarios para devolución

El Ministerio de Transporte indicó que el reembolso no será automático. Cada caso deberá ser revisado de manera individual para confirmar que la fotomulta hace parte de los procesos cuestionados por la Superintendencia.

La revisión también podría generar congestión administrativa en varias ciudades debido al volumen de solicitudes esperadas. Solo los comparendos pagados representan más de un billón de pesos recaudados.

Mientras avanza el proceso, las autoridades seguirán publicando información sobre las entidades investigadas y las sanciones que quedarán sin efecto.

Para millones de conductores, esta decisión podría convertirse en uno de los procesos de revisión de fotomultas más grandes que ha tenido Colombia.