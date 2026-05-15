ENTREVISTA: “La tecnología puede ayudar a retener estudiantes en colegios”

La caída de matrículas en colegios privados se convirtió en una preocupación creciente para varias instituciones educativas en Colombia. Mientras algunos colegios buscan reducir costos, otros intentan modernizar las clases para responder a nuevas dinámicas de aprendizaje y atención de los estudiantes.

La inteligencia artificial, las plataformas interactivas y los modelos híbridos empiezan a ganar espacio dentro del sector educativo. Hoy, muchos estudiantes consumen contenido visual y dinámico durante horas en plataformas como TikTok o YouTube, algo que está obligando a replantear las metodologías tradicionales dentro del aula.

Durante la Mesa Nacional de Educación Privada, Camilo Garzón, product manager de Epson Colombia, habló con ENTER.CO sobre el papel de la tecnología en la educación, los errores que siguen cometiendo algunos colegios al invertir en transformación digital y cómo imagina las aulas colombianas dentro de cinco años.

La caída de matrículas en colegios privados ya es una realidad en Colombia. ¿La tecnología puede convertirse hoy en un factor decisivo para atraer y retener estudiantes o el problema del sector va mucho más allá que digitalizar las aulas?

“Efectivamente, pensamos que la tecnología es un factor que puede ayudar a que las clases sean bajo un concepto de integración, de inclusión, las clases sean mucho más inclusivas para los diferentes tipos de estudiantes. Para eso es muy importante que las instituciones apalanquen la tecnología y la utilicen como un medio para hacer que la educación permita que todos los estudiantes aprendan a su ritmo sin sentirse excluidos.

Entonces, nosotros lo que damos desde esa parte es proveer la tecnología y el acompañamiento a las instituciones educativas para que utilicen la tecnología y puedan retener la mayor cantidad de estudiantes posibles”.

Muchos colegios invierten en tecnología que termina subutilizada o guardada. ¿Cuál es el mayor error que están cometiendo hoy las instituciones educativas cuando hablan de transformación digital?

“Claro, al principio cuando llegan y ven el producto donde sea que lo hayan visto genera un wow, pero no van al siguiente paso que es justamente la capacitación de las personas que en realidad lo van a usar.

Nosotros desde Epson les podemos ayudar a darles esa capacitación, acercar a los docentes, y por qué no, a los padres de familia, a esa tecnología para que obviamente vean todos los beneficios en el caso de Epson de cómo una proyección puede hacer que una clase sea mucho más interactiva, más inmersiva, más llamativa para los estudiantes”.

Epson habla de inclusión, neurodiversidad, inteligencia artificial como tendencias clave para el 2026. ¿Cómo se traduce eso en herramientas reales dentro del aula y no solamente en un discurso de innovación?

“Mira, por ejemplo, con los proyectores interactivos de Epson que de hecho los estamos mostrando aquí en la mesa nacional, nosotros lo que hacemos es demostrar cómo nos integramos con cualquier tipo de suite educativa.

Ahorita la inteligencia artificial es un componente muy importante y hemos visto cómo muchas herramientas de inteligencia artificial también han desarrollado plataformas inmersivas para los estudiantes.

Entonces, qué más que tener una tecnología que permita que sea una inmersión real, que los estudiantes interactúen con sus dedos, interactúen a través de un lápiz, puedan hacer concursos, puedan participar, hacer una premiación y todas las diferentes aplicaciones que existen hoy en día les permite tener a los estudiantes como incentivo para que puedan participar de una manera mucho más activa y más didáctica en las clases”.

El modelo de renta de video y proyectores cambia completamente la lógica tradicional de compra tecnológica. ¿Estamos entrando en una era en donde los colegios dejarán de ser dueños de la tecnología para pasar a un modelo de suscripción permanente?

“Estamos en una época muy importante donde le estamos dando al colegio esas herramientas para que tengan lo último en tecnología sin necesidad de hacer grandes inversiones, lo cual va con la primera pregunta.

El colegio tiene que buscar alternativas de cómo hacer para llamar la atención de más estudiantes invirtiendo poco.

Parece que el programa de renta es una herramienta muy buena para que los colegios puedan ofrecer a los estudiantes todo esto que hemos hablado en una ocasión más inmersiva y más interactiva invirtiendo poco dinero”.

Los estudiantes actuales consumen contenido dinámico o inmersivo en plataformas como TikTok o YouTube todos los días. ¿Cómo compite hoy un salón de clases tradicional frente a estos nuevos hábitos de atención?

“Ahí lo importante es combinar las dos cosas, el factor tecnológico, el gusto por el aprendizaje, no de la materia en sí, pero sí tanto del profesor como del estudiante de la tecnología.

Y obviamente el uso de estas plataformas que estás mencionando. Desde la parte de proyección nosotros qué podemos hacer, podemos permitir llegar a configurar que el estudiante comparta contenido desde el mismo celular en la proyección y sea una clase muchísimo más interactiva.

Donde el profesor les pueda poner alguna tarea, alguna actividad y el estudiante desde su celular, desde su Chromebook, pueda enviar su evaluación, su evidencia de lo que esté haciendo y poder interactuar mucho mejor en clase”.

¿Cómo imagina Epson el aula colombiana dentro de 5 años? ¿Más automatizada por inteligencia artificial, más híbrida o completamente replanteada frente a lo que hoy entendemos como educación tradicional?

“Yo creo que básicamente los conceptos de cómo nos lo estamos imaginando son la tecnología siendo un jugador muy importante permitiendo que a través de plataformas de inteligencia artificial que cada vez van mejorando el contenido del aprendizaje, puedan ser de alcance y muchísimo más útiles para los estudiantes.

Entonces, al final esto va en conjunto con el modelo híbrido.

Cuando hablamos del modelo híbrido, si el profesor está dando clases para personas que están conectadas remotamente, también así mismo se puede apoyar en el proyector para crear un contenido, para generar un contenido y ese contenido compartirlo a través de lo que haya hecho en el proyector con los diferentes estudiantes”.