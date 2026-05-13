Colombia dispara solicitudes para vehículos eléctricos: crecieron 16.800 % desde 2022

La movilidad eléctrica en Colombia está creciendo a un ritmo que hace apenas cuatro años parecía improbable. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) pasó de recibir solo 19 solicitudes en 2022 para acceder a incentivos tributarios de vehículos eléctricos e híbridos a más de 3.200 trámites en lo corrido de 2026. El aumento supera el 16.800 % y refleja cómo más personas y empresas están volteando a mirar este tipo de tecnologías.

Según la entidad, entre 2022 y 2026 se han tramitado 4.933 solicitudes relacionadas con beneficios incluidos en la Ley 1715 de 2014. El crecimiento más fuerte ocurrió entre 2025 y 2026, cuando las solicitudes aumentaron más de 153 %.

El dato no solo muestra un mayor interés por los carros eléctricos e híbridos. También evidencia que el acceso a incentivos tributarios se volvió más visible y rápido para quienes quieren comprar o importar este tipo de vehículos.

La inteligencia artificial redujo trámites de meses a días

Uno de los cambios más importantes ocurrió en el proceso de certificación. Hasta hace poco, obtener el documento podía tardar hasta seis meses. Ahora, el tiempo promedio ronda una semana hábil.

La reducción llegó después de que la UPME implementara herramientas de automatización e inteligencia artificial para procesar solicitudes. La entidad asegura que actualmente emite más de 100 certificados diarios.

El nuevo sistema funciona mediante un modelo de autotrámite que permite cargar documentos y hacer seguimiento digital al proceso. Además, desde marzo de 2026 entró en funcionamiento “Muévete Eléctrico”, una plataforma creada para centralizar la información y facilitar las solicitudes de ciudadanos y empresas.

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El objetivo de este portal es simplificar el acceso a los beneficios tributarios para quienes estén interesados en vehículos eléctricos o híbridos, evitando procesos más lentos y trámites manuales.

La modernización también permitió que, en apenas dos meses de 2026, la entidad expidiera el doble de certificados que había emitido entre 2022 y 2025.

¿Qué beneficios puedes obtener si compras un vehículo eléctrico?

El certificado expedido por la UPME sirve como requisito para acceder posteriormente a incentivos tributarios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Entre los beneficios disponibles aparecen la exclusión del IVA, exenciones en aranceles de importación y deducciones de hasta el 50 % en el impuesto de renta durante un periodo de hasta 15 años para inversiones certificadas.

También existe la posibilidad de aplicar depreciación acelerada de activos, un mecanismo que ayuda a recuperar más rápido la inversión realizada en este tipo de tecnologías.

La entidad aclaró que no entrega directamente los descuentos o beneficios económicos. Su función consiste en revisar las solicitudes y emitir el certificado que habilita el proceso ante la DIAN.

El crecimiento de estos trámites coincide con un momento en el que las marcas de carros eléctricos están ampliando su presencia en Colombia y en el que cada vez aparecen más modelos híbridos y eléctricos en vitrinas del país.

Además del impacto ambiental, el aumento de solicitudes muestra que muchos compradores ya están evaluando factores como ahorro en combustible, beneficios tributarios y menores costos de mantenimiento a largo plazo.