JAGUAR: el nuevo fusil colombiano que quiere reemplazar al Galil israelí

Colombia ya trabaja en un nuevo fusil desarrollado y fabricado localmente con el que busca modernizar el armamento de la Fuerza Pública y reducir la dependencia de tecnología extranjera. El proyecto fue presentado por la Industria Militar de Colombia, INDUMIL, y lleva por nombre JAGUAR.

El arma fue diseñada como una alternativa más ligera, modular y resistente frente al Galil ACE, el fusil de origen israelí utilizado actualmente por buena parte de las Fuerzas Armadas colombianas.

El Galil ACE fue creado por la compañía Israel Weapon Industries (IWI) y durante años ha sido producido bajo licencia por INDUMIL en Colombia. Sin embargo, el nuevo proyecto apunta a que el país no solo fabrique piezas, sino que también controle el diseño, desarrollo y producción de un arma propia.

Según la entidad, el JAGUAR incorpora mejoras pensadas para operaciones en condiciones extremas, desde selvas húmedas hasta zonas desérticas y ambientes marítimos. Además, el desarrollo permitiría reducir costos de fabricación y mantenimiento frente al modelo israelí.

Actualmente, más del 85 % de sus componentes ya pueden producirse en Colombia y la meta es alcanzar una fabricación completamente nacional en los próximos años.

Más liviano que el Galil ACE

Uno de los cambios más importantes está en el peso. El nuevo fusil utiliza una estructura fabricada en gran parte con polímeros de alta resistencia, lo que disminuye la carga para el usuario sin afectar el desempeño operativo.

Mientras el Galil ACE combina acero y polímeros en mayor proporción metálica, el JAGUAR utiliza cerca de un 65 % de materiales poliméricos. Esa diferencia permite reducir el peso total del arma en distintas configuraciones.

La versión de 18 pulgadas del nuevo fusil pesa 3,6 kilogramos con cargador lleno, mientras que el Galil ACE equivalente alcanza los 4,4 kilogramos. En operaciones prolongadas, esa diferencia puede traducirse en menor fatiga y mayor movilidad para soldados y policías.

El diseño también incorpora rieles Picatinny para instalar accesorios como miras ópticas, linternas tácticas y designadores láser. A esto se suma un sistema modular que simplifica la limpieza y el desmontaje mediante pasadores rápidos.

INDUMIL asegura además que el arma tiene mayor resistencia a la corrosión, un aspecto importante para las condiciones climáticas de Colombia, donde muchas operaciones ocurren en zonas húmedas y de difícil acceso.

Las pruebas arrancan este año

El proyecto se encuentra dividido en tres etapas. La primera ya finalizó e incluyó investigación tecnológica, análisis de mercado y diseño conceptual.

La segunda fase, enfocada en el desarrollo del producto, tiene un avance del 75 %. Actualmente se construyen 10 prototipos que comenzarán pruebas con las Fuerzas Armadas desde octubre de 2025.

La etapa final contempla el montaje de líneas de producción y el inicio de fabricación en serie durante el segundo semestre de 2026.

Además del componente militar, el proyecto también tiene impacto industrial y tecnológico. El desarrollo local de armamento abre espacio para fortalecer capacidades de ingeniería y manufactura dentro del país, mientras disminuye la dependencia de proveedores internacionales.

INDUMIL calcula además que el costo del JAGUAR podría ser cerca de un 25 % menor frente al Galil ACE, un factor que podría influir en futuras compras de armamento para las fuerzas de seguridad colombianas.