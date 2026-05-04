¿Cuál es la marca que más vende carros en Colombia? Estas son las razones de su liderazgo

Kia volvió a encabezar las ventas de vehículos nuevos en Colombia durante abril y ratificó su buen momento comercial en un mercado que sigue mostrando señales de recuperación, pero que también enfrenta una competencia cada vez más fuerte por precio, tecnología y oferta electrificada.

De acuerdo con el más reciente balance del sector, la marca surcoreana registró 3.296 matrículas durante abril, lo que le permitió alcanzar una participación de mercado de 12,3%. Con ese resultado, también conservó el primer lugar en el acumulado del año, con 14.019 unidades matriculadas entre enero y abril y una participación de 14%.

La cifra toma relevancia en un mes en el que el mercado automotor colombiano alcanzó las 26.787 unidades vendidas, un crecimiento del 54% frente al mismo periodo de 2025, según datos entregados por Fenalco y Andi.

En el acumulado del año, el país suma 100.446 vehículos matriculados, lo que representa un aumento de 49,3%. Dentro de ese crecimiento, Kia logró destacarse no solo por mantenerse en la primera posición, sino por registrar el mayor crecimiento entre las cinco marcas líderes, con un alza de 56,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Detrás de la marca se ubicaron Renault, Tesla, Mazda y Chevrolet, fabricantes que, junto con Kia, concentraron cerca del 48% del mercado nacional durante abril.

Este comportamiento confirma que el liderazgo de Kia no responde a un repunte aislado, sino a una tendencia sostenida que comenzó desde 2025, cuando la compañía cerró como la marca más vendida del país con más de 34.000 unidades comercializadas y una participación de 13,4%.

El impulso de los híbridos y SUV

Uno de los factores que está redefiniendo las ventas en Colombia es la transformación en las preferencias de los consumidores.

Los vehículos híbridos y eléctricos continúan ganando terreno, impulsados por beneficios tributarios, restricciones ambientales y una mayor oferta por parte de las marcas.

Solo en abril, los vehículos eléctricos registraron 5.192 matrículas, lo que representó un crecimiento de 304% frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, los híbridos alcanzaron 7.476 registros, con un aumento de 76%.

Esta tendencia ha favorecido especialmente a marcas con portafolios electrificados robustos. En el caso de Kia, modelos híbridos como la Sorento y otras referencias dentro de su oferta han ayudado a fortalecer su posicionamiento.

A esto se suma el crecimiento del segmento SUV, que aumentó 73,2% en abril y se consolidó como el de mayor expansión en Colombia.

La preferencia por este tipo de vehículos ha sido determinante para varias marcas líderes, que han reforzado su portafolio con opciones familiares, híbridas y de mayor tecnología.

La meta: 45.000 matrículas en 2026

Con estos resultados, Kia fortalece su objetivo de cerrar 2026 con 45.000 unidades matriculadas y alcanzar una participación de mercado del 15%.

La meta no es menor. Implica sostener el ritmo de crecimiento en medio de un mercado que se está transformando rápidamente, con nuevos actores, mayor presencia de marcas eléctricas y consumidores cada vez más atentos a la relación entre tecnología, eficiencia y precio.

Además, ciudades como Bogotá, Medellín y Armenia han sido determinantes en este repunte del sector, impulsando buena parte del crecimiento nacional.

Por ahora, abril dejó una señal favorable para Kia: su liderazgo sigue firme y el mercado colombiano continúa migrando hacia nuevas formas de movilidad, con una mayor inclinación por tecnologías electrificadas y vehículos más versátiles.