Rueda Eléctrica Fest: fechas, lugar y cómo asistir al evento gratuito en Bogotá

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia dejó de ser una proyección para convertirse en una cifra tangible. Solo en marzo de 2026, las matrículas de este tipo de automotores aumentaron 267 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que los híbridos crecieron 72,3 %. En medio de ese avance, surge un nuevo espacio que busca acercar esta tecnología al público general desde la experiencia directa: Rueda Eléctrica Fest.

El evento se realizará del 7 al 10 de mayo en Unicentro Bogotá y tendrá entrada gratuita. Durante cuatro días, reunirá cerca de 20 marcas del sector automotor y de nuevas formas de movilidad, con una oferta que incluye desde carros eléctricos e híbridos hasta motos, scooters y bicicletas impulsadas por energía limpia.

La iniciativa nace en un momento en el que el mercado automotor muestra señales de recuperación. Entre enero y marzo de este año se registraron 73.659 vehículos nuevos en el país, el mejor inicio de año desde 2012. Dentro de ese total, la participación de tecnologías eléctricas viene ganando terreno, impulsada tanto por la oferta de modelos como por el desarrollo de infraestructura de carga, que ya suma cientos de puntos en distintas ciudades.

Un evento para ver y comparar opciones

Rueda Eléctrica Fest propone un formato abierto al público en el que los asistentes pueden recorrer exhibiciones, conocer características de los vehículos y resolver dudas directamente con expertos y representantes de las marcas.

La agenda incluye activaciones en vivo y espacios de conversación diseñados para explicar cómo funciona la movilidad eléctrica en la práctica. Uno de los contenidos principales será el videopodcast Energía sobre Ruedas, que abordará temas como tecnología, infraestructura, seguridad vial y cambios en los hábitos de movilidad.

El objetivo es que los visitantes no solo observen los vehículos, sino que entiendan cómo se integran a la vida diaria. Esto incluye aspectos como costos de uso, mantenimiento, autonomía y opciones disponibles en el mercado colombiano.

¿Cómo asistir y qué encontrar?

El acceso al evento no requiere inscripción previa ni pago. Los interesados pueden acercarse directamente a Unicentro Bogotá en las fechas programadas y recorrer los espacios habilitados durante la jornada.

Además de la exhibición de marcas, el festival incluirá zonas dedicadas a micromovilidad y experiencias interactivas. La propuesta busca que tanto personas que evalúan comprar un vehículo como quienes apenas se acercan al tema puedan encontrar información útil.

El evento también servirá como punto de encuentro entre actores del sector, en un momento en el que la transición hacia tecnologías menos contaminantes depende no solo de la oferta comercial, sino de factores como la infraestructura, la educación del consumidor y la articulación entre empresas y entidades.

En paralelo, el crecimiento de estaciones de carga pública —que ya supera las doscientas en el país— refuerza el interés por este tipo de movilidad. A esto se suma el aumento sostenido en la matrícula de vehículos eléctricos e híbridos registrado durante 2025.

Rueda Eléctrica Fest busca capitalizar ese interés creciente con una propuesta que combina información y exhibición. La apuesta es llevar la conversación fuera de los informes técnicos y convertirla en una experiencia accesible para cualquier ciudadano.