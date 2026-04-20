votamos.chat: la plataforma de IA que explica propuestas de candidatos en Colombia 2026

A pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, una herramienta digital empieza a ganar atención entre quienes buscan entender mejor las propuestas de los candidatos. Se trata de votamos.chat, una plataforma basada en inteligencia artificial que permite hacer preguntas, comparar posturas y revisar información respaldada por documentos oficiales.

La iniciativa fue creada por Simon, quien decidió desarrollar este proyecto tras una reflexión personal ocurrida en 2025, luego del atentado contra Miguel Uribe Turbay. El impacto de ese hecho y lo que podía significar para el rumbo político del país lo llevó a pensar en la necesidad de ofrecer información clara, accesible y sin inclinaciones partidistas, en un momento en el que la campaña presidencial ya empezaba a tomar fuerza.

El uso de la plataforma no requiere conocimientos técnicos. El usuario escribe una pregunta sobre el tema que le interesa —como seguridad, economía o educación— y el sistema busca en una base de datos compuesta por programas de gobierno, manifiestos y otros documentos públicos de los partidos. Con ese material, genera una respuesta organizada y muestra las fuentes utilizadas, lo que permite revisar el origen de la información.

También es posible consultar diferencias entre varias candidaturas en una misma pregunta. Esto ayuda a identificar matices en las propuestas sin tener que revisar decenas de documentos por separado, algo que suele resultar poco práctico para la mayoría de los votantes.

De Alemania a Colombia: el origen de la plataforma

El proyecto tiene un antecedente en Europa. Simon participó en wahl.chat, una iniciativa creada por compañeros de su universidad en Alemania para las elecciones parlamentarias de 2025. Durante ese proceso, trabajó en el desarrollo de la plataforma y en su adaptación a otros comicios, incluidos procesos regionales y locales en Múnich.

Esa experiencia sirvió como punto de partida para construir votamos.chat con un enfoque dirigido al contexto colombiano. La idea fue mantener la base tecnológica, pero ajustarla a las dinámicas políticas del país y a la forma en que los ciudadanos consumen información electoral.

Entre las funciones adicionales, la plataforma permite valorar propuestas. Debajo de cada respuesta aparece una opción para calificarlas según criterios como su viabilidad o sus posibles efectos en el tiempo. Este análisis se apoya en fuentes externas disponibles en internet, integradas a través de servicios especializados.

La herramienta no se limita a responder sobre candidatos. También ofrece información sobre el proceso electoral, como el funcionamiento de la primera vuelta o el rol de entidades como la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.

Actualmente, votamos.chat está centrado en las elecciones presidenciales de 2026, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo. A futuro, su creador plantea llevar este modelo a otros países y procesos electorales.

El acceso es abierto y no exige registros complejos. Cualquier persona puede ingresar al sitio web y comenzar a usar el asistente. Además, el equipo ha extendido una invitación a quienes quieran aportar al desarrollo de la plataforma, ya sea con comentarios o colaboraciones.