iPhone Ultra plegable: fundas revelan su diseño y módulo de cámaras

El iPhone Ultra plegable vuelve a ocupar el centro de la conversación tras la aparición de fundas para el que sería el primer teléfono flexible de Apple. El material fue compartido por el filtrador chino WHYLAB en Weibo y aporta información sobre el diseño y algunas de las características que tendría el dispositivo.

Con un formato tipo libro y unas proporciones poco habituales dentro de la categoría, el equipo apostaría por un diseño más ancho que el de otros plegables del mercado. La decisión buscaría ofrecer una superficie de visualización más cercana a la de una tableta compacta cuando el dispositivo se encuentra abierto.

Entre los elementos que más llaman la atención figura la pantalla exterior. Según la información difundida, tendría una diagonal de 5,3 pulgadas. Esta configuración daría lugar a un teléfono más bajo y ancho que otros modelos similares, una característica que ayudaría a diferenciarlo dentro de un segmento cada vez más competitivo.

En la parte trasera aparece un módulo fotográfico horizontal con doble sensor. El sistema fotográfico coincidiría con versiones previas que apuntan a un conjunto más compacto que el de los modelos Pro actuales, aunque mantendría una cámara de 48 megapíxeles. Su diseño se aleja de los bloques de cámaras cuadrados presentes en varios iPhone de gama alta y adopta una línea estética más cercana a propuestas recientes de Apple.

iPhone Ultra plegable: qué revelan los accesorios sobre su diseño y características

También queda al descubierto la ubicación de los botones físicos. El botón de encendido aparece en uno de los laterales y podría integrar Touch ID. La elección de este sistema ayudaría a aprovechar mejor el espacio interno, un aspecto clave en el diseño de dispositivos plegables.

Otro detalle mencionado en la publicación es la compatibilidad con MagSafe mediante un sistema de fijación magnética integrado. De confirmarse, los usuarios podrían seguir utilizando accesorios y sistemas de carga inalámbrica compatibles con esta tecnología.

En cuanto a dimensiones, los rumores apuntan a un grosor de 4,7 milímetros cuando el teléfono está desplegado y de alrededor de 9,2 milímetros cuando permanece cerrado. Estas cifras lo situarían entre los dispositivos plegables más delgados disponibles en el mercado.

Respecto al hardware, las versiones más recientes hablan de una pantalla interna de 7,7 pulgadas, un procesador A20 Pro, una cámara principal de 48 megapíxeles y una batería cercana a los 5.500 mAh. Se trata de una configuración alineada con el segmento premium al que Apple suele dirigir sus productos más avanzados.

A esto se suma un posible precio inicial cercano a los 15.000 yuanes en China, una cifra equivalente a unos 2.200 dólares al tipo de cambio actual. Aunque se trata de información sin confirmar, el monto encaja con el posicionamiento habitual de los teléfonos plegables de gama alta y con los elevados costos de desarrollo y fabricación que implica esta categoría.

Por ahora, Apple no ha confirmado la existencia del proyecto ni sus especificaciones. Sin embargo, la información surgida a partir de estos accesorios ofrece una referencia bastante precisa sobre el aspecto que podría tener el primer plegable de la compañía y sobre la estrategia que seguiría para competir en una categoría que continúa creciendo.

Imágenes: WHYLAB / Weibo