El REDMI K100 Pro MAX todavía no fue anunciado oficialmente, pero distintos reportes que citan al filtrador Digital Chat Station ya adelantaron parte de sus posibles especificaciones. Entre los datos más comentados aparecen una nueva pantalla enfocada en gaming, un sistema de sonido 2.1 con subwoofer y hardware pensado para competir dentro de la gama más potente de Xiaomi.

La pantalla sería plana, de 6,9 pulgadas y con esquinas redondeadas. La marca mantendría así la tendencia de incorporar paneles grandes en sus modelos más avanzados. El formato apuntaría especialmente a videojuegos, reproducción multimedia y aplicaciones donde el espacio visual tiene un papel importante.

Con una tasa de refresco que alcanzaría los 185 Hz, el panel superaría los 165 Hz presentes en el REDMI K90 Pro MAX. La cifra también quedaría por encima de muchos monitores gaming para PC y marcaría un nuevo récord dentro de las marcas del grupo. El objetivo pasaría por ofrecer movimientos más fluidos y una respuesta más rápida durante partidas online.

Actualmente, las pantallas de alta frecuencia ocupan un lugar importante dentro del segmento gaming. Mientras hace algunos años la mayoría de smartphones utilizaban paneles de 60 Hz, hoy muchos modelos premium ya trabajan con tasas de 120 Hz o 144 Hz para mejorar desplazamientos, animaciones y transiciones.

El REDMI K100 Pro MAX también apostaría por potencia y fotografía

Las filtraciones también apuntan a un procesador Snapdragon fabricado en 2 nanómetros junto a memoria LPDDR6. El conjunto buscaría mejorar rendimiento y eficiencia energética, especialmente en juegos exigentes y tareas que requieren un alto consumo de recursos.

En fotografía, los reportes mencionan una cámara principal de 200 megapíxeles junto a un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles. Aunque todavía no existen detalles oficiales sobre sensores o apertura, el teléfono buscaría acercarse más a la gama premium que a un modelo gaming convencional.

Por otro lado, las imágenes filtradas muestran una estructura Deco acompañada por una gran rejilla metálica trasera. Redmi mantendría varios elementos vistos en generaciones anteriores, aunque sin recurrir a diseños exageradamente gamer como los utilizados por otras marcas.

En sonido, el teléfono mantendría el sistema 2.1 con subwoofer integrado estrenado en el REDMI K90 Pro MAX. La configuración combina varios altavoces con un módulo dedicado a reforzar los graves, una característica poco habitual dentro del mercado móvil y uno de los apartados que más diferenciaron a la generación anterior.

La combinación entre pantalla de gran tamaño, alta tasa de refresco y sistema de audio avanzado apuntaría directamente al consumo multimedia y convertiría al teléfono en una alternativa fuerte para videojuegos, streaming y reproducción musical.

El teléfono todavía no tiene fecha oficial

Por ahora no existe una fecha confirmada de presentación, aunque varios reportes apuntan a un posible lanzamiento durante la segunda mitad de 2026. Tampoco está asegurado que todas las especificaciones mencionadas hasta ahora lleguen sin cambios al producto final, ya que muchas tecnologías probadas en prototipos terminan modificándose antes del lanzamiento comercial.

Aun así, las primeras pruebas muestran que la línea REDMI MAX seguiría funcionando como un espacio para introducir hardware poco habitual dentro del mercado móvil.

Imagen: Xiaomi / Editada con IA (ChatGPT)