Los primeros protectores atribuidos al iPhone 18 Pro y Pro Max comenzaron a circular entre fabricantes de accesorios y cuentas especializadas en tecnología. Las dimensiones observadas anticipan cambios físicos antes del anuncio oficial, mientras las marcas preparan fundas y accesorios compatibles con varios meses de anticipación.

Las imágenes difundidas muestran diferencias frente a la serie iPhone 17, principalmente en el área destinada a cámara frontal y sensores. El recorte superior luce más pequeño y deja ver una distribución distinta en la parte frontal del dispositivo, en línea con rumores previos sobre componentes más compactos.

Otro detalle llamativo aparece en el tamaño del panel. Los modelos mantendrían un formato angosto, aunque con mayor altura respecto de generaciones recientes. Ese cambio ampliaría la superficie útil de pantalla sin convertir al dispositivo en un teléfono excesivamente ancho.

El mayor espacio vertical también favorecería reproducción de video, videojuegos y multitarea dentro de iOS. Varias aplicaciones aprovechan mejor ese formato para mostrar más contenido en pantalla, especialmente en navegación, redes sociales y edición desde el celular.

Posibles cambios de pantalla en la próxima generación Pro

Actualmente, el iPhone 17 Pro Max cuenta con una pantalla cercana a las 6,9 pulgadas, mientras que el iPhone 17 Pro mantiene un panel de 6,3 pulgadas. Sin embargo, los protectores publicados sugieren que la próxima generación quedará mucho más cerca de las 7 pulgadas.

La mayor altura del panel dejará más espacio visible sin alterar demasiado el ancho del teléfono. El formato mantendrá comodidad para lectura, navegación, redes sociales y consumo multimedia, especialmente en aplicaciones con mejor uso del espacio vertical de la pantalla.

Durante los últimos años, el segmento premium evolucionó hacia pantallas más grandes impulsadas por streaming, videojuegos y creación de contenido móvil. Fabricantes Android avanzaron rápidamente en esa dirección y varios modelos actuales ya superan las 6,8 pulgadas dentro de gamas enfocadas en entretenimiento y productividad.

Qué otros cambios podrían llegar al iPhone 18 Pro y Pro Max

El posible rediseño también aparece relacionado con el futuro iPhone plegable previsto para los próximos años. Un formato más alto ayudaría a diferenciar la línea tradicional frente a un eventual modelo plegable orientado a experiencias multimedia y multitarea avanzada.

Aunque el material difundido se limita a protectores de pantalla, estos accesorios suelen reflejar modificaciones estructurales importantes. Un cuerpo ligeramente más alto daría más margen para reorganizar componentes internos, mejorar refrigeración y optimizar espacio para batería dentro del dispositivo.

También gana fuerza la posibilidad de un Face ID más compacto. Desde hace tiempo circulan versiones sobre sensores ocultos debajo de la pantalla, una tecnología que acercará futuros modelos a paneles completamente limpios y sin interrupciones visibles.

Por ahora no existen confirmaciones oficiales sobre la serie iPhone 18 Pro. Sin embargo, las dimensiones observadas en estos accesorios anticipan cambios importantes en diseño y aprovechamiento de pantalla para la próxima generación premium del iPhone.

Imagen: MajinBuOfficial / Notebookcheck / Editada con IA (ChatGPT)