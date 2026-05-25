La nueva serie HONOR 600 ya es oficial en China y trae diferencias importantes frente a los modelos globales presentados hace apenas un mes. El modelo que más llama la atención es el HONOR 600 Super Edition, un celular que apuesta por autonomía extrema, brillo récord y funciones de cámara poco comunes incluso en equipos de gama alta.

La decisión más llamativa está en la batería. Mientras las versiones internacionales del HONOR 600 llegaron con 7.000 mAh, la edición china sube hasta los 8.600 mAh. La diferencia no es menor: se trata de uno de los teléfonos con mayor capacidad de batería vistos este año dentro de la gama media premium.

Además de la capacidad, el dispositivo incluye carga rápida de 80W y carga inversa de 27W. Esto significa que el teléfono también puede funcionar como una batería portátil para cargar accesorios u otros equipos.

HONOR también apostó por una pantalla OLED plana de 6,57 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 8.000 nits, una cifra que supera a muchos modelos premium actuales. En la práctica, esto mejora la visibilidad bajo luz solar intensa y facilita el uso del celular en exteriores.

Un celular pensado para grabar video en zoom

Uno de los puntos más curiosos del HONOR 600 Super Edition está en sus funciones de cámara. La marca asegura que el equipo permite grabar video 4K en tiempo real usando zoom de largo alcance 7x, algo que normalmente se limita a cámaras principales en smartphones tradicionales.

El sensor principal es de 200 megapíxeles y está acompañado por una cámara ultra gran angular de 12 MP. En la parte frontal aparece una cámara selfie de 50 MP capaz de grabar video en 4K.

A esto se suma un sistema de flash con inteligencia artificial que ajusta automáticamente la intensidad dependiendo del nivel de zoom. La idea es evitar las fotos sobreexpuestas que suelen aparecer cuando se usa flash en acercamientos largos.

El dispositivo también incorpora especificaciones poco comunes para este segmento como Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC y resistencia IP68, IP69 e IP69K contra agua y polvo.

El HONOR 600 Pro añade una segunda pantalla

La otra gran novedad es el HONOR 600 Pro, que cambia el procesador Snapdragon por un MediaTek Dimensity 8550 Elite y añade una pequeña pantalla secundaria en la parte trasera.

Esa pantalla funciona como control remoto rápido para tomar fotos, manejar reproducción multimedia o acceder a funciones sin activar la pantalla principal. No es un segundo panel completo como en otros teléfonos de doble pantalla, pero sí añade nuevas formas de interacción.

El modelo Pro también mantiene una batería grande de 8.000 mAh, suma carga inalámbrica de 50W y agrega una cámara teleobjetivo periscópica de 50 MP.

Los dos dispositivos llegan con MagicOS 10 basado en Android 16 y estarán disponibles en colores como verde manzana, azul claro, negro obsidiana y una edición llamada “Estrella de la Suerte”.

Por ahora HONOR no ha confirmado si estas versiones con baterías más grandes saldrán de China. Y ese detalle podría convertirse en la gran diferencia frente a los modelos internacionales que ya están disponibles en otros mercados.

En China, el HONOR 600 Super Edition fue listado desde 3.299 yuanes para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que el modelo de 12 GB + 512 GB alcanza los 3.699 yuanes, unos 510 dólares al cambio actual. Si HONOR decide llevar este dispositivo a mercados internacionales, el precio podría aumentar debido a impuestos, distribución y costos de importación.

En América Latina, un equipo con estas especificaciones podría ubicarse entre los 2,6 y 3,2 millones de pesos colombianos, dependiendo del país y los impuestos locales. En Estados Unidos, donde la competencia en gama media premium es más fuerte, el teléfono podría rondar entre 599 y 699 dólares, especialmente por su batería de 8.600 mAh, carga rápida de 80W y pantalla OLED de alto brillo, características poco comunes incluso en modelos más costosos.