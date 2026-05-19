HONOR 600: lo que se sabe de su posible llegada a Colombia y sus funciones con IA

HONOR aún no ha hecho oficial la llegada del HONOR 600 a Colombia, aunque todo apunta a que el dispositivo sí aterrizará en el país tras su presentación global del próximo 27 de mayo. La marca no ha confirmado fecha de disponibilidad ni precio local, por lo que estos detalles siguen abiertos y dependerán del anuncio regional posterior al lanzamiento.

El HONOR 600 se perfila como uno de los próximos movimientos de la compañía en el segmento de gama premium accesible, un espacio donde la competencia se ha intensificado con la llegada de funciones de inteligencia artificial cada vez más integradas en la experiencia móvil.

IA como eje de la nueva experiencia móvil

El dispositivo llega con una propuesta centrada en inteligencia artificial aplicada a la creación de contenido. Una de sus funciones más destacadas es AI Image to Video 2.0, que permite convertir imágenes en clips de video generados por IA directamente desde el teléfono, sin depender de herramientas externas.

A esto se suman opciones de edición inteligente, mejoras en fotografía nocturna y herramientas pensadas para usuarios que producen contenido de forma constante desde redes sociales o plataformas digitales. La apuesta de HONOR va dirigida a quienes utilizan el smartphone como principal herramienta de trabajo y creatividad.

También incorpora funciones de integración entre aplicaciones y dispositivos, además de mejoras en la experiencia visual para consumo de contenido y multitarea.

Lo que se sabe del hardware y su posible llegada

Aunque la compañía no ha revelado todos los detalles para Colombia, el HONOR 600 integra un procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de opciones de hasta 512 GB de almacenamiento y una batería que supera los 6.000 mAh con carga rápida de alta potencia.

En fotografía, el equipo apuesta por un sensor principal de 200 megapíxeles y una cámara frontal de 50 MP, reforzando su orientación hacia la creación de contenido móvil. La pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas y el sistema MagicOS 10 basado en Android 16 completan su propuesta.

Por ahora, su llegada a Colombia no está confirmada oficialmente, pero se espera que la marca lo incluya en su portafolio regional poco después de su lanzamiento global. El precio local tampoco ha sido revelado.

Con este dispositivo, HONOR busca reforzar su estrategia en el país con un smartphone que pone la inteligencia artificial en el centro de la experiencia diaria, especialmente en fotografía, productividad y creación de contenido.