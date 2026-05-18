Redmagic presentó oficialmente los nuevos Redmagic 11S Pro y 11S Pro+, una actualización de su línea enfocada en videojuegos móviles. Ambos modelos incorporan el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version junto con pantallas AMOLED de 144 Hz, ventilación activa y gatillos táctiles laterales integrados en el chasis.

Dentro de las configuraciones anunciadas aparecen versiones con hasta 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno, capacidades orientadas a ejecutar varios juegos y aplicaciones al mismo tiempo y almacenar archivos pesados directamente en el teléfono. Qualcomm también confirmó una versión especial del procesador que alcanza velocidades de hasta 4,74 GHz, superiores a las del modelo estándar.

En la parte frontal, los dos modelos utilizan un panel AMOLED BOE X10 de 6,85 pulgadas con resolución 1.5K y brillo máximo de hasta 2.000 nits, una combinación enfocada en mantener buena visibilidad en exteriores y mostrar videojuegos o contenido multimedia con mayor nivel de detalle. La pantalla también incorpora una cámara frontal de 16 megapíxeles oculta bajo el panel junto con lector de huellas ultrasónico integrado.

Además, Game Space actualizado, vibración 4D y altavoces estéreo forman parte de las funciones integradas en esta generación. Redmagic también añadió herramientas de inteligencia artificial para escritura y asistentes orientados a videojuegos dentro de Redmagic OS 11.5 basado en Android 16.

Redmagic 11S Pro y 11S Pro+: batería, refrigeración y carga rápida

El modelo estándar incorpora una unidad de 8.000 mAh compatible con carga rápida de 80W. La versión Pro+ incorpora una batería de 7.500 mAh junto con carga rápida de 120W por cable y 80W inalámbrica. Redmagic mantiene así dos configuraciones distintas dentro de la línea, una enfocada en mayor capacidad y otra en tiempos de carga más rápidos.

Ambos dispositivos integran modo Bypass Charging para alimentar el sistema directamente desde el cargador mientras permanece conectado. La función fue incluida por la marca dentro de las herramientas orientadas a gaming y forma parte de las opciones disponibles para sesiones prolongadas de uso dentro del dispositivo.

Respecto a refrigeración, la variante Pro+ incorpora ventilador físico de 24.000 RPM junto con sistema líquido pulsante. El modelo estándar mantiene ventilación activa integrada, mientras la compañía también confirmó sistema dual en la versión Pro+, una de las diferencias principales entre ambas configuraciones presentadas por Redmagic durante el lanzamiento oficial.

A nivel de conectividad, la línea mantiene soporte para 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC y USB-C. Los teléfonos también conservan certificación IPX8 de resistencia al agua y gatillos táctiles laterales con frecuencia de muestreo de 520 Hz, una característica presente dentro de la propuesta gaming que mantiene la compañía en esta generación.

Android 16, cámaras y precios oficiales

En fotografía, ambos modelos incorporan un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado por un ultra gran angular de 50 MP y una cámara macro de 2 MP. La cámara frontal bajo pantalla alcanza los 16 megapíxeles.

Inicialmente, los teléfonos estarán disponibles en colores Silver Wing y Dark Night para el mercado chino. El precio base arrancará en 5.499 yuanes, cerca de 799 dólares. La versión Pro+ comenzará desde 6.199 yuanes, unos 911 dólares. La configuración con 16 GB de RAM y 1 TB alcanzará los 7.999 yuanes, aproximadamente 1.176 dólares.

Imagen: RedMagic / Editada con IA (ChatGPT)