iPhone 18 Pro: las mejoras que justifican cambiar de celular

Apple todavía no presentó oficialmente el iPhone 18 Pro, pero distintas filtraciones ya anticipan funciones que podrían llegar en los próximos meses. Aunque no se espera un rediseño completo, sí aparecen cambios relacionados con autonomía, inteligencia artificial, fotografía y conectividad.

Uno de los movimientos más importantes estaría vinculado al calendario de lanzamientos. Según los reportes, la compañía dividiría la presentación de sus teléfonos en dos etapas. Los modelos Pro y el esperado iPhone plegable debutarían primero, mientras que las versiones estándar llegarían meses después.

A nivel de diseño, los equipos mantendrían una estética similar a la generación actual. Las filtraciones indican que la firma conservaría el módulo trasero con tres cámaras y los tamaños de pantalla recientes. Sin embargo, trabajaría en una apariencia más uniforme entre el vidrio trasero y el marco del dispositivo.

También se esperan mejoras en autonomía. El iPhone 18 Pro Max podría incorporar una batería superior a los 5.100 mAh y volver a convertirse en el modelo con mayor duración dentro de la línea iPhone. Para integrar este componente, la empresa aumentaría ligeramente el grosor del dispositivo.

Además, aparecen versiones sobre cambios en la Dynamic Island. Distintas fuentes indican que Apple trabaja en un recorte frontal más pequeño gracias a la integración parcial de sensores Face ID debajo de la pantalla.

iPhone 18 Pro: cambios en pantalla, rendimiento y conectividad

Entre las novedades aparece la llegada de paneles LTPO+, una evolución de la tecnología OLED utilizada actualmente por la marca. Según los reportes, esta versión ofrecería una mejor eficiencia energética y un control más preciso del brillo según las condiciones de luz.

En rendimiento, los modelos Pro utilizarían el nuevo chip A20 Pro fabricado con proceso de 2 nanómetros de TSMC. Las filtraciones aseguran que este procesador permitiría mejoras en velocidad y eficiencia energética frente a generaciones anteriores.

Los reportes también mencionan una integración más cercana entre memoria y procesador. Parte de la RAM estaría ubicada junto a CPU, GPU y Neural Engine para acelerar tareas relacionadas con inteligencia artificial y procesamiento avanzado.

Por otro lado, la compañía continuaría desarrollando componentes propios. El dispositivo incorporaría el módem C2 diseñado para reemplazar progresivamente las soluciones de Qualcomm. Este chip ofrecería mejoras en conectividad 5G y consumo energético.

En fotografía, las filtraciones mencionan un nuevo sensor desarrollado por Samsung. El componente utilizaría una estructura de tres capas orientada a mejorar rango dinámico, velocidad de captura y reducción de ruido en escenas con poca iluminación.

El nuevo teléfono premium de Apple apostaría por fotografía avanzada

Otra función que podría debutar en esta generación es la apertura variable en la cámara principal. Este sistema permite modificar físicamente la cantidad de luz que entra al sensor, una característica habitual en cámaras profesionales, pero todavía poco común en teléfonos móviles.

Gracias a esta tecnología, los usuarios podrían obtener un mayor control sobre profundidad de campo y fotografía nocturna. También permitiría generar desenfoques más naturales sin depender exclusivamente del procesamiento computacional.

La conectividad satelital sería otro de los apartados que la compañía buscaría expandir. Los rumores indican que trabaja para que futuros modelos puedan acceder a internet satelital 5G y no solamente utilizar funciones limitadas de emergencia.

Además, el fabricante modificaría el botón de control de cámara incorporado recientemente en sus teléfonos. Según las filtraciones, simplificaría algunos componentes internos para reducir costos de fabricación y reparaciones, aunque manteniendo las funciones principales.

Por último, los reportes también mencionan nuevos colores para la línea Pro. Entre las variantes que aparecen en pruebas figuran azul claro, cereza oscuro, gris oscuro y plateado. Algunas filtraciones incluso sostienen que Apple podría dejar nuevamente fuera el clásico color negro en los modelos premium.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)