Los 10 celulares con mejor batería en 2026: esta es la marca que lidera el ranking

La autonomía sigue siendo uno de los factores más decisivos al comprar un celular, y una nueva medición de AnTuTu puso a prueba a varios de los teléfonos más populares del mercado bajo condiciones de uso intensivo. El resultado dejó una sorpresa: modelos de gama media con baterías de gran capacidad superaron con amplitud a equipos premium como el iPhone 16 Pro Max y la serie Galaxy S24.

El ranking evaluó 10 celulares en una simulación diseñada para replicar un día completo de uso exigente. La prueba incluyó actividades que hoy hacen parte de la rutina de muchos usuarios: videollamadas, grabación de video, navegación GPS, reproducción en YouTube, música en streaming, videojuegos, reuniones virtuales e incluso interacción constante con ChatGPT hasta agotar por completo la batería.

El gran ganador fue el realme C100, que alcanzó 11 horas y 33 minutos de funcionamiento continuo gracias a su batería de 8.000 mAh. Muy cerca quedaron el vivo Y31d, con 10 horas y 47 minutos, y el HONOR X8d, que logró 10 horas y 29 minutos.

Así se midió la autonomía real

Para realizar la comparación, AnTuTu utilizó conexión WiFi y red 5G simultáneamente, brillo manual al 100 %, modo equilibrado y configuración predeterminada de resolución y tasa de refresco.

Cada equipo fue sometido a once tareas consecutivas. Entre ellas hubo una hora de grabación con cámara trasera, reproducción de video 4K en YouTube, una hora de desplazamiento continuo en Instagram, partidas repetidas de Subway Surfers y sesiones de Google Meet.

La última etapa fue especialmente llamativa: cada teléfono mantuvo una interacción automatizada con ChatGPT, enviando indicaciones cada 10 segundos hasta apagarse.

Esta metodología busca acercarse al uso de un usuario universitario o profesional que pasa gran parte del día conectado y alternando entre entretenimiento, productividad y comunicación.

Capacidad sí, pero no es el único factor

Los resultados muestran una tendencia evidente: los equipos con baterías más grandes dominaron la lista.

Los tres primeros puestos cuentan con capacidades entre 7.000 y 8.000 mAh, una cifra muy superior a la que manejan la mayoría de los gama alta tradicionales.

Sin embargo, el tamaño de la batería no cuenta toda la historia.

El Redmi Note 15 4G, con 6.000 mAh, quedó por detrás del vivo V60e pese a tener apenas 500 mAh menos. Algo similar ocurrió entre el iPhone 16 Pro Max y el Samsung Galaxy S24: aunque existe una diferencia de 685 mAh entre ambos, su autonomía final estuvo separada por menos de una hora.

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Esto revela que la eficiencia del procesador, la gestión energética del sistema operativo y el control de procesos en segundo plano siguen siendo determinantes.

En la práctica, esto significa que elegir un celular solo por la cifra de miliamperios puede ser engañoso.

Para quienes buscan máxima duración lejos del cargador, los resultados favorecen claramente a marcas como realme, vivo y HONOR. Pero quienes priorizan cámaras avanzadas, ecosistemas más robustos o mayor potencia seguirán encontrando valor en opciones como Apple o Samsung, incluso con baterías más pequeñas.

Eso sí, la prueba se realizó en laboratorio, por lo que la experiencia real puede variar según temperatura, brillo, señal móvil y hábitos de uso.