Abren 100 becas de maestría y doctorado en Colombia: así puede postularse

Para muchos docentes en Colombia, continuar su formación profesional sigue siendo una meta difícil de alcanzar. El acceso limitado a programas internacionales y los costos de matrícula suelen frenar ese propósito, incluso entre quienes llevan años trabajando en colegios, instituciones educativas o procesos comunitarios de enseñanza.

Una nueva convocatoria nacional abrió una oportunidad para ese grupo. Hasta el próximo 26 de mayo estará habilitado el proceso para acceder a 100 becas de maestría y doctorado dirigidas a personas vinculadas al sector educativo.

La iniciativa permitirá cursar estudios avanzados en universidades internacionales, con programas orientados a áreas como tecnología educativa, pedagogía y atención a dificultades de aprendizaje.

La convocatoria reúne esfuerzos de distintas entidades territoriales y aliados académicos para ampliar las opciones de formación posgradual de quienes hoy participan en procesos educativos en distintas regiones del país.

¿Quiénes pueden aplicar y cuáles son los requisitos?

Del total de cupos disponibles, 70 becas serán para maestrías y 30 para doctorados.

La convocatoria está dirigida a docentes de colegios públicos y privados, directivos académicos y personas que actualmente desarrollen labores de enseñanza en comunidades, incluso si no tienen una vinculación formal con una institución educativa.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual. Cada aspirante deberá registrar sus datos, seleccionar la universidad de interés y cargar los documentos exigidos.

Para quienes aspiren a maestría, será necesario presentar diploma profesional y certificados académicos.

En el caso de los doctorados, además del título oficial de maestría, deberán anexar una carta de motivación junto con los soportes correspondientes.

Tras completar la inscripción, los candidatos pasarán por una entrevista de admisión. La revisión se realizará por orden de llegada y la respuesta podría entregarse en aproximadamente 24 horas.

La asignación tendrá en cuenta la documentación completa, el perfil académico y la posibilidad de que el conocimiento adquirido tenga aplicación dentro de comunidades o instituciones educativas.

Las universidades y programas disponibles

Los estudios serán ofrecidos por instituciones internacionales como la Universidad UDAVINCI, de México, y la Universidad eCampus, de Italia.

Entre los programas disponibles aparecen la Maestría en Tecnología Educativa, el Doctorado en Tecnología Educativa, además de opciones centradas en pedagogía Montessori, mediación frente al acoso escolar y dificultades del aprendizaje.

Las clases comenzarán entre mayo y junio, según el calendario académico de cada universidad, y tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 meses.

Uno de los aspectos que genera mayor interés es que los títulos podrán ser convalidados en Colombia, aunque ese trámite deberá ser gestionado individualmente ante el Ministerio de Educación.

Más allá de ampliar la hoja de vida de los seleccionados, la convocatoria apunta a fortalecer procesos educativos desde los territorios, especialmente en regiones donde la formación avanzada sigue siendo limitada.

Quienes estén interesados deberán completar su postulación antes del cierre oficial, teniendo presente que el orden de inscripción puede influir en la asignación de los cupos.