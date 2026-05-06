Gobierno abre cursos gratis con certificación de Microsoft, IBM y Cisco: así puede inscribirse

El Ministerio TIC abrió el segundo ciclo de inscripciones de AvanzaTEC, una iniciativa que busca ampliar el acceso a formación tecnológica gratuita para colombianos interesados en fortalecer sus habilidades digitales y mejorar sus oportunidades laborales.

La convocatoria estará habilitada desde el 5 de mayo hasta el 4 de junio de 2026, y permitirá a los inscritos acceder a cerca de 50 cursos y masterclasses desarrollados por algunas de las compañías tecnológicas más reconocidas del mercado. Según informó la entidad, los participantes tendrán plazo hasta el 15 de julio para completar su proceso de formación .

En esta nueva edición se suman dos aliados estratégicos: Hewlett Packard Enterprise y Zoho, que se integran a una lista en la que ya participan firmas como Cisco, Microsoft, IBM, Oracle Academy y Huawei.

La oferta académica incluye contenidos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, computación en la nube, automatización y programación. Los cursos fueron diseñados por expertos de estas compañías y están orientados tanto a personas que buscan iniciar su formación tecnológica como a quienes desean actualizar conocimientos.

¿Cómo funciona el proceso de inscripción?

El registro debe realizarse a través del portal oficial de Ministerio TIC.

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios pueden consultar el catálogo completo de programas disponibles y seleccionar el que mejor se adapte a sus intereses. Para quienes no tienen definido qué área estudiar, el sistema incluye una herramienta de orientación que, mediante una serie de preguntas breves, recomienda rutas de aprendizaje según experiencia previa y afinidades.

La modalidad es flexible. Cada participante avanza a su propio ritmo y cuenta con acompañamiento de mentores, además de actividades virtuales y presenciales programadas durante el proceso formativo.

Uno de los principales atractivos de AvanzaTEC es que varios cursos preparan a los estudiantes para certificaciones internacionales, un requisito cada vez más solicitado en perfiles vinculados al sector tecnológico.

Formación gratuita para mejorar oportunidades laborales

La apuesta del programa está dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores y personas interesadas en cambiar de sector o adquirir nuevas competencias digitales.

Desde el Ministerio TIC señalan que esta estrategia busca reducir la brecha entre el talento colombiano y la demanda global de perfiles especializados en tecnología, un mercado que continúa creciendo tanto en Colombia como en otros países.

Además del componente académico, la formación está diseñada para responder a necesidades reales de la industria, permitiendo que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse directamente en proyectos, emprendimientos o procesos de inserción laboral.

Quienes estén interesados deberán completar su inscripción antes del 4 de junio en la plataforma oficial de AvanzaTEC y culminar su proceso antes del 15 de julio de 2026, fecha límite establecida para esta convocatoria .