Las Elecciones Colombia 2026 entran en su fase final con un líder claro en primera vuelta. Iván Cepeda encabeza la contienda, pero su techo electoral en segunda lo obliga a ampliar base más allá del voto ideológico si quiere asegurar la presidencia. Paloma es la candidata con mayor capacidad de aglutinar oposición y centro, mientras Abelardo combina alto impacto con un perfil polarizante.

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el panorama político colombiano ya no es una proyección: es una carrera en fase final. Las encuestas muestran un líder claro, pero cuando se incorporan variables como comportamiento regional, dinámica digital y modelos probabilísticos de segunda vuelta, el desenlace sigue abierto.

Este análisis IA ponderado integra encuestas recientes (Invamer, Guarumo, Atlasintel y CNC), señales en medios y redes, y una modelación estadística (incluyendo simulaciones Monte Carlo) para estimar quién tiene mayor probabilidad real de ganar la presidencia.

La foto actual: liderazgo claro, pero no decisivo

Las mediciones más recientes coinciden en tres patrones estructurales. Primero, Iván Cepeda lidera con un rango cercano al 38–44%. Segundo, hay una competencia cerrada por el segundo lugar entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Tercero, el centro político —con Claudia López y Sergio Fajardo— permanece marginal, típicamente por debajo del 5%.

Este patrón es consistente entre varias firmas (Invamer, Guarumo, CNC), lo que reduce la probabilidad de sesgos extremos de medición. Sin embargo, la intención de voto de primera vuelta no determina por sí sola el resultado final.

Territorio: la elección se entiende mejor en el mapa que en el promedio nacional

La distribución regional confirma que las Elecciones Colombia 2026 llegan con una polarización territorial relativamente estable. El Caribe y el Pacífico urbano muestran una ventaja clara para Cepeda, con estimaciones entre 40% y 55%, impulsadas por maquinaria política y continuidad institucional. Bogotá mantiene una inclinación hacia la centroizquierda, aunque con mayor fragmentación.

En contraste, Antioquia y el Eje Cafetero siguen siendo el núcleo de la derecha. Allí, la suma de Valencia y De la Espriella supera con holgura el 55%, pero la fragmentación entre ambos reduce su eficiencia electoral. En el Centro-Oriente, el comportamiento es más conservador moderado, con ligera ventaja para la oposición.

El resultado agregado es una paradoja clásica: el oficialismo tiene mejor distribución territorial para ganar la primera vuelta, mientras que la oposición tiene mayoría potencial si logra consolidarse.

Redes sociales: visibilidad no es equivalente a intención de voto

En el entorno digital, el contraste entre candidatos es marcado. De la Espriella presenta el mayor volumen de interacción y viralidad, especialmente en plataformas de alto alcance como X y TikTok. Sin embargo, esta visibilidad no se traduce proporcionalmente en intención de voto, lo que sugiere un fenómeno de sobrerrepresentación digital.

Cepeda, en cambio, muestra menor volatilidad: menos ruido, pero mayor consistencia entre presencia mediática y apoyo electoral. Valencia se posiciona como un punto intermedio, con menor intensidad digital pero mejor conversión política.

El centro político carece de tracción significativa en ambos frentes, lo que limita su capacidad de crecimiento en la fase final de la campaña.

Primera vuelta: estimación consolidada

Al integrar encuestas (70%), señales mediáticas (20%) y presencia digital (10%), la estimación ajustada para primera vuelta es la siguiente:

Iván Cepeda: 40–46%

Abelardo de la Espriella: 21–25%

Paloma Valencia: 20–23%

Claudia López: 3–4%

Sergio Fajardo: 2–3%

Con estos rangos, Cepeda tiene una probabilidad extremadamente alta de avanzar a segunda vuelta. La incertidumbre está concentrada en quién ocupará el segundo lugar.

Elecciones Colombia 2026: segunda vuelta y probabilidades

Se evaluaron dos escenarios principales, basados en transferencias de voto históricas y afinidades ideológicas. En un enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella, el resultado es altamente competitivo, con una ligera ventaja para este último (alrededor de 52% frente a 48%), impulsada por la consolidación del voto de derecha.

En el escenario Cepeda versus Valencia, la ventaja se amplía a favor de la candidata opositora (cerca de 58% frente a 42%). Su menor nivel de rechazo y mayor capacidad de atraer votantes de centro le permiten construir una coalición más amplia.

Simulación Monte Carlo: robustez del escenario

Para estimar la estabilidad de estos resultados, se realizó una simulación Monte Carlo, una técnica que repite múltiples veces un escenario introduciendo variaciones en los datos para medir su consistencia. En este caso, se aplicaron 10.000 iteraciones con cambios en intención de voto (±3%), transferencias (±10%) y abstención.

Los resultados muestran que Cepeda tiene una probabilidad superior al 99% de pasar a segunda vuelta. De la Espriella alcanza aproximadamente 52%, mientras Valencia se ubica cerca del 47%, reflejando una competencia estadísticamente cerrada por el segundo lugar.

En términos de probabilidad de ganar la presidencia, Cepeda lidera con cerca del 40%, seguido por Valencia con 32% y De la Espriella con 28%. Esto confirma que el liderazgo en primera vuelta no garantiza la victoria final.

Conclusión: ventaja no es sinónimo de victoria

A menos de cuatro semanas de la elección, el sistema muestra un equilibrio inestable. Cepeda es el claro favorito para liderar la primera vuelta, pero no tiene garantizada la presidencia. La oposición, aunque fragmentada, mantiene una probabilidad agregada competitiva.

La variable decisiva no es ideológica, sino estratégica: la capacidad de coordinación del voto opositor. Si esa coordinación ocurre, la segunda vuelta puede revertir el resultado de la primera. Si no, la fragmentación terminará consolidando la ventaja del candidato oficialista.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)