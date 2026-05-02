Carros eléctricos en Bogotá tienen una hora gratis de parqueo: así puede solicitarla

Moverse en un vehículo eléctrico en Bogotá tiene una ventaja adicional para quienes necesitan estacionar en vía pública. Los conductores de carros 100 % eléctricos pueden acceder a la primera hora gratuita en las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), un beneficio permanente que busca incentivar formas de movilidad con menor impacto ambiental.

La medida aplica todos los días en las zonas habilitadas por el Distrito y hace parte de la estrategia para promover una mejor organización del espacio público, al tiempo que se impulsa el uso de tecnologías limpias en la capital.

El beneficio tomó mayor relevancia durante jornadas como el Día sin Carro y sin Moto, pero está disponible de forma continua para los propietarios de vehículos eléctricos que cumplan con el proceso de registro establecido.

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Las Zonas de Parqueo Pago fueron implementadas como una alternativa legal para estacionar en sectores de alta demanda. Además de reducir el estacionamiento irregular, buscan mejorar la circulación vehicular y evitar bloqueos en corredores clave de la ciudad.

En Bogotá, el mal parqueo sigue siendo una de las causas frecuentes de congestión y sanciones. Frente a esto, el sistema ofrece espacios debidamente señalizados sobre la vía pública para que los conductores estacionen por periodos determinados bajo tarifas reguladas.

Para los carros eléctricos, la exención de pago durante los primeros 60 minutos representa un ahorro y un estímulo para quienes ya apostaron por este tipo de tecnología.

¿Cómo acceder al parqueo gratis?

Para activar el beneficio es necesario realizar un registro previo en la aplicación oficial ZPP Bogotá.

El proceso comienza con la descarga de la app en el celular. Una vez instalada, el usuario debe crear su cuenta y registrar la información del vehículo.

Después, debe clasificar el automotor como 100 % eléctrico dentro de la plataforma. Este paso permite que el sistema reconozca automáticamente el beneficio al momento de usar una zona habilitada.

También se recomienda activar las notificaciones de la aplicación. Esto permite recibir alertas sobre el tiempo de estacionamiento y evitar cobros adicionales una vez finalice la primera hora gratuita.

Si el vehículo supera los 60 minutos de permanencia, empezará a cobrarse la tarifa correspondiente según el sector y el tiempo adicional utilizado.

El sistema también permite realizar pagos digitales mediante otros canales autorizados, como la línea de atención por WhatsApp, así como plataformas electrónicas de recaudo.

Horarios y operación del servicio

Las Zonas de Parqueo Pago funcionan todos los días entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche en la mayoría de sectores.

En zonas específicas como Modelia existe un horario diferencial. Allí opera de domingo a jueves entre las 4:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, mientras que viernes y sábados el servicio va desde las 6:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada.

Las tarifas para vehículos que no aplican al beneficio, o para quienes exceden la hora gratuita, dependen de factores como ubicación, demanda y tiempo de uso.

Con esta iniciativa, Bogotá mantiene incentivos para la transición hacia una movilidad con menores emisiones, al tiempo que busca ordenar el estacionamiento en vía y ofrecer alternativas legales para miles de conductores.