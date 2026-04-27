Galaxy S27: Samsung estudia mover cámaras para integrar Qi2 magnético nativo

Durante años, el módulo de cámaras del Galaxy S ha ocupado la esquina superior izquierda de la parte trasera como una seña de identidad prácticamente inamovible. Ahora, según fuentes próximas a la cadena de suministro, Samsung estaría evaluando trasladarlo a una posición diferente en el Galaxy S27. El motivo no sería estético, sino estructural.



La razón detrás de este posible cambio apunta directamente a los imanes. Integrar la tecnología Qi2.2 de forma nativa requiere espacio en la zona central del chasis, precisamente donde el módulo fotográfico ha estado ubicado durante años. Samsung habría llegado a la conclusión de que mantener el diseño actual hace incompatible una implementación magnética real sin depender de accesorios externos.

Hasta ahora, los usuarios del ecosistema Galaxy que querían disfrutar de accesorios magnéticos de nueva generación tenían que recurrir a fundas con anillos integrados. Una solución funcional, pero lejos de la experiencia fluida que ofrece MagSafe en los iPhone desde 2020, una tecnología desarrollada por Apple. Samsung podría estar dispuesta, por fin, a cerrar esa brecha de forma definitiva.

Carga inalámbrica magnética en Samsung Galaxy S27: qué cambia para el usuario

Para el usuario final, la integración nativa de Qi2.2 representa algo más que velocidad de carga. Significa que billeteras, trípodes, soportes para coche y baterías externas podrían acoplarse directamente al teléfono con precisión y estabilidad. El ecosistema de accesorios magnéticos ya es amplio y, con la entrada de Samsung, crecería aún más.

La carga inalámbrica en la gama alta de Android ha estado históricamente limitada por la ausencia de un estándar magnético universal. Qi2.2, impulsado por el Wireless Power Consortium (el organismo internacional que define los estándares de carga inalámbrica) y basado en las especificaciones de MagSafe de Apple, es ese estándar. Su adopción en un dispositivo de Samsung tendría un efecto arrastre inmediato sobre el resto de fabricantes Android, incluidos actores como Google.

Mover las cámaras no es una decisión trivial. Samsung ha construido parte de su identidad visual reciente en torno a ese módulo fotográfico característico. Muchos usuarios reconocen un Galaxy a simple vista por esa disposición. Renunciar a ella implica un riesgo de marca que la compañía no tomaría a la ligera, lo que da más peso al rumor.

Sensores más potentes y una batalla que sigue abierta

El rediseño del módulo no sería el único cambio relevante. Los mismos informes apuntan a que el Galaxy S27 estrenaría sensores fotográficos desarrollados internamente que llevan tiempo en validación. Samsung busca recuperar terreno en fotografía móvil frente a competidores como Google y Apple, y este salto generacional en hardware podría ser clave.

El cambio de posición también abriría la puerta a una nueva disposición de sensores: lentes de mayor tamaño, mejor separación entre cámaras o incluso una óptica periscópica más avanzada sin las limitaciones del diseño actual. Por ahora, eso sí, los detalles concretos siguen sin confirmarse.

No todo está asegurado. Las mismas fuentes advierten de que los costos de producción podrían frenar la transición. Si las cifras no cuadran, Samsung podría mantener el diseño actual un ciclo más y posponer la integración magnética al Galaxy S28.

Lo que sí parece claro es que Samsung ha identificado la carga magnética nativa como una prioridad estratégica en la gama alta. La cuestión ya no es si llegará, sino cuándo. Y ahora mismo, todo apunta a que el Galaxy S27 podría marcar el punto de inflexión en la carga inalámbrica en Android.

Imagen ilustrativa: Generada con IA / ChatGPT