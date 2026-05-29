HONOR Magic8 Lite vs realme C100 ¿Cuál resiste más?

La pelea por tener el celular más resistente ya no está limitada a los teléfonos rugerizados o modelos especializados. Dos fabricantes están llevando esa competencia al mercado masivo con apuestas diferentes: mientras HONOR quiere combinar diseño premium, autonomía extrema y resistencia, realme busca convertir la durabilidad en su principal argumento. El resultado es un versus llamativo entre el HONOR Magic8 Lite y el realme C100, dos dispositivos construidos para sobrevivir más tiempo lejos del cargador y también fuera de la zona de confort.

El primer punto de comparación aparece donde ambos quieren llamar la atención: la batería.

HONOR equipa al Magic8 Lite con una batería de 8.300 mAh, la más grande integrada por la marca hasta ahora, acompañada de carga rápida de 66W y carga inversa. Sobre el papel, la compañía promete hasta tres días de uso y funcionamiento estable incluso bajo temperaturas extremas que van desde los -30 °C hasta los 55 °C.

realme responde con una batería ligeramente menor, de 8.000 mAh, pero construye toda su estrategia alrededor de la duración a largo plazo. La compañía asegura hasta 1,7 días de uso intensivo, más de 24 horas de reproducción continua y una batería diseñada para mantener su salud durante siete años, además de soportar 1.600 ciclos de carga.

La diferencia en capacidad puede parecer pequeña, pero la estrategia cambia. HONOR apuesta por más autonomía inmediata y velocidad de carga; realme, por una batería pensada para degradarse más lentamente.

Donde la competencia se vuelve más agresiva es en resistencia.

HONOR equipa al Magic8 Lite con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, además de una estructura diseñada para soportar caídas certificadas de hasta 2,5 metros. Su construcción utiliza capas adicionales de absorción de impactos y una arquitectura multicapa que busca proteger el equipo frente a golpes, polvo y agua.

Te puede interesar: realme C100x y C100i: los celulares que recuperan la filosofía del Nokia 1100

realme también quiere apropiarse de ese terreno. El C100 integra protección ArmorShell, certificación militar MIL-STD-810H y resistencia certificada a caídas de hasta dos metros, con refuerzos internos, esquinas protegidas y absorción de impactos en toda la estructura.

En agua, ambos llevan la discusión a niveles poco comunes en esta categoría.

HONOR presume resistencia IP69K, exposición a agua caliente de hasta 85 °C y miles de ciclos de contacto con agua y humedad extrema.

realme, por su parte, asegura una propuesta todavía más agresiva en inmersión, afirmando resistencia de hasta seis metros bajo el agua durante 30 minutos, además de protección frente a chorros de alta presión, lluvia intensa y líquidos diversos.

Pero la resistencia no es la única diferencia visible.

El diseño deja claro que ambos celulares buscan públicos distintos.

El HONOR Magic8 Lite apuesta por una apariencia más cercana a la gama media premium. Tiene 7,76 mm de grosor, pesa 193 gramos y llega en colores Verde Bosque, Dorado Amanecer y Negro Medianoche. Su pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas, brillo máximo de 6.000 nits y bordes delgados refuerzan esa sensación de dispositivo estilizado.

El realme C100 transmite otra idea. Con 219 gramos de peso y 8,63 mm de grosor, prioriza robustez sobre delgadez. Sus acabados utilizan efectos visuales 3D, texturas metálicas y una construcción más gruesa que deja claro que la prioridad es resistir.

También existe una diferencia importante en precio.

El HONOR Magic8 Lite llega con un precio cercano a 1.998.900 pesos colombianos, entrando en un segmento medio-premium donde el diseño y las especificaciones juegan un papel importante.

El realme C100 apunta a usuarios más sensibles al precio con un valor de 1.149.900 pesos colombianos, posicionándose como una opción centrada en durabilidad y autonomía sin acercarse a los dos millones de pesos.

Entonces, ¿cuál elegir?

Si la prioridad es tener mayor batería, carga más rápida, pantalla AMOLED y una construcción más refinada, el HONOR Magic8 Lite parece ofrecer un paquete más equilibrado.

Si lo importante es obtener la mayor resistencia posible por menos dinero, priorizando golpes, agua y duración de batería a largo plazo, el realme C100 construye una propuesta difícil de ignorar.

En otras palabras, uno busca ser resistente sin parecerlo; el otro quiere que la resistencia sea protagonista.