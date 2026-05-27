La competencia en la gama media ya no se trata solamente de cámaras o procesadores. Ahora las marcas también quieren resolver uno de los mayores problemas de los usuarios: quedarse sin batería a mitad del día o terminar con el celular roto después de una caída. Y después de usar el nuevo realme C100, queda claro que esa es precisamente su apuesta.

Desde el primer momento hay algo que llama la atención: el diseño. La versión color café logra verse diferente frente a otros celulares de este segmento. Tiene un acabado brillante con efectos de luz y detalles metálicos alrededor del módulo de cámaras que le dan una apariencia más elegante de lo esperado para un dispositivo enfocado en resistencia.

El módulo de cámaras también tiene un detalle curioso: el sistema Pulse Light, una luz integrada alrededor del lente inferior que funciona como indicador de notificaciones y llamadas. No cambia por completo la experiencia del teléfono, pero sí le da personalidad y hace que destaque visualmente.

Sin embargo, el verdadero protagonista del realme C100 aparece apenas empiezas a usarlo: su batería de 8000 mAh. Durante varios momentos de uso entre redes sociales, videos, navegación y sesiones de juego, el equipo mantuvo autonomía suficiente para olvidarse por varias horas del cargador.

realme asegura que puede alcanzar hasta 1.7 días de uso intensivo y la sensación general sí es la de un celular diseñado para durar más que el promedio de la gama media actual.

Además, incorpora carga rápida SUPERVOOC de 45 W, algo importante cuando hablamos de una batería tan grande. También incluye carga inversa de 10 W para alimentar otros dispositivos como audífonos o relojes inteligentes.

Un celular pensado para quienes necesitan resistencia

Otro punto donde el realme C100 se siente diferente es en la resistencia. El equipo incorpora certificación IP69 Pro, protección ArmorShell y resistencia militar MIL-STD-810H.

En mano transmite sensación de solidez. No se siente frágil y justamente ahí está parte de su atractivo: es un celular pensado para usuarios que pasan mucho tiempo fuera de casa, trabajan en movimiento o simplemente suelen dejar caer el teléfono constantemente.

También incorpora Rain Touch Mode, una función que mejora la respuesta táctil cuando la pantalla está mojada o cuando tienes las manos húmedas. En pruebas rápidas bajo agua y con dedos mojados, la respuesta táctil siguió funcionando mejor de lo esperado para un panel LCD.

Pantalla fluida, gaming y herramientas de IA

La pantalla del realme C100 es otro de sus puntos fuertes. Incorpora un panel LCD de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1200 nits.

En el día a día se siente fluido al navegar por redes sociales, cambiar entre aplicaciones o jugar. El procesador MediaTek Helio G92 Max, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mantiene buen rendimiento para multitarea y gaming casual.

Durante sesiones de Free Fire y Mobile Legends, el celular logró mantener estabilidad apoyándose en tecnologías como GT BOOST y Hyper Cooling, pensadas para controlar temperatura y rendimiento.

En fotografía incorpora una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial y varias herramientas integradas como AI Eraser, AI Ultra Clarity y AI Unblur para mejorar imágenes directamente desde el teléfono.

A eso se suman funciones como Google Gemini, Circle to Search y AI Smart Loop dentro de realme UI 7.0 basado en Android 16.

Después de usarlo, el realme C100 deja la sensación de ser un celular pensado para usuarios que priorizan batería, resistencia y tranquilidad en el uso diario más que simplemente tener el dispositivo más potente del mercado.

El realme C100 estará disponible en Colombia en colores Café, Blanco y Morado, con una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El dispositivo llega con un precio sugerido de 1.149.900 pesos y podrá encontrarse a través de los canales oficiales de la marca y tiendas autorizadas.