La inteligencia artificial ya no es una función adicional en los celulares premium. Ahora define cómo tomas fotos, editas videos, compartes contenido y hasta cómo interactúas con el dispositivo. Esa es la apuesta del nuevo HONOR 600 y el Samsung Galaxy S26 Ultra, dos equipos que quieren convertir la IA en el centro de toda la experiencia móvil.

Aunque ambos modelos incluyen cámaras de 200 MP y herramientas avanzadas de edición inteligente, la diferencia aparece cuando se analiza cómo usan la inteligencia artificial y cuánto debes pagar por acceder a ella.

El Galaxy S26 Ultra llega a Colombia con un precio cercano a los 7 millones de pesos. El HONOR 600 cuesta $3.399.000. La distancia económica es enorme, pero el punto interesante es que varias de las funciones más llamativas de IA ya están presentes en el dispositivo de HONOR.

Samsung apuesta por un ecosistema de IA integrado en prácticamente todo el sistema operativo. Galaxy AI puede editar imágenes con instrucciones escritas, resumir información, recomendar acciones según el contexto y automatizar tareas cotidianas mediante herramientas como Now Brief y Now Nudge.

El S26 Ultra también incorpora funciones avanzadas de privacidad, incluida una pantalla que oculta el contenido cuando alguien mira desde un ángulo lateral. A esto se suma Photo Assist, Creative Studio y herramientas para crear stickers, editar imágenes y compartir contenido entre dispositivos Galaxy y Apple.

HONOR, en cambio, tomó un camino diferente: convertir el smartphone en una plataforma de creación visual impulsada por IA generativa.

El HONOR 600 quiere llevar la IA creativa al mercado masivo

La función más ambiciosa del HONOR 600 es IA Image to Video 2.0, un sistema que permite transformar fotografías en clips animados usando prompts de texto.

El usuario puede combinar hasta tres imágenes y describir la escena que quiere generar. El teléfono se encarga de crear secuencias cortas con movimientos, efectos y transiciones cinematográficas directamente desde el dispositivo.

La marca asegura que esta tecnología utiliza un modelo unificado de generación de video multimodal, capaz de integrar creación, edición y compresión de video en un mismo flujo de trabajo.

La experiencia también se complementa con un Botón IA dedicado para acceder rápidamente a las funciones creativas. Desde allí puedes generar videos, borrar elementos de fotos en movimiento o crear collages dinámicos con recortes automáticos.

HONOR asegura que modelos anteriores de la serie ya acumulan más de 13,4 millones de segundos de video creados con IA, una cifra que muestra cómo este tipo de herramientas empiezan a convertirse en parte del uso diario del celular.

Otra de las novedades es el Agente de Fotografías con IA. La función permite editar imágenes usando lenguaje natural. En vez de abrir aplicaciones complejas, solo debes escribir o decir qué quieres modificar y el sistema ejecuta automáticamente el cambio.

Samsung mantiene la ventaja en ecosistema y productividad

El Galaxy S26 Ultra sigue siendo uno de los teléfonos más completos del mercado. Samsung combina potencia, fotografía computacional y un ecosistema maduro conectado con tablets, computadores y accesorios Galaxy.

Su cámara de 200 MP con Nightography, Space Zoom y estabilización avanzada sigue apuntando a usuarios que buscan resultados consistentes en cualquier situación.

Sin embargo, el análisis cambia cuando entra el precio en la conversación.

El HONOR 600 cuesta prácticamente la mitad y aun así incorpora herramientas de IA generativa que hasta hace poco parecían exclusivas de plataformas avanzadas en computado como ChatGPT, Gemini o Copilot.

Eso podría cambiar la competencia en Colombia. Ya no se trata únicamente de quién tiene más potencia o más megapíxeles. Ahora la pregunta es qué teléfono te permite crear más contenido con inteligencia artificial sin gastar cerca de 7 millones de pesos.