Google.org invierte 150.000 dólares para enseñar uso seguro de internet a familias en Colombia y Perú

Google.org destina 150.000 dólares para promover entornos digitales más seguros en hogares de Colombia y Perú. El anuncio se hizo durante la primera Cumbre de Niños y Familias realizada en el país y tiene como aliado a la Fundación Estrategia País.

El apoyo permitirá que más de 6.000 familias accedan a herramientas diseñadas para acompañar la vida digital de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa se articula a través del proyecto Modo Presente, una propuesta de educación en seguridad digital y alfabetización mediática.

La idea parte de algo básico. Los adultos no necesitan saberlo todo sobre tecnología, pero sí contar con recursos que les permitan hablar con sus hijos, entender sus hábitos en línea y tomar decisiones informadas en casa.

Con estos recursos, la organización desarrollará un kit digital dirigido a padres, cuidadores, docentes y líderes comunitarios. Este material incluye guías prácticas, ejercicios y situaciones cotidianas que ayudan a abordar temas como el uso del tiempo en pantalla, los riesgos en internet y la convivencia digital.

Según explicó Irene Velandia, representante de Google en la región andina, el objetivo es fortalecer la capacidad de las familias para gestionar su relación con la tecnología. La iniciativa busca que los menores puedan explorar y aprender en línea, pero con acompañamiento.

Una red para llevar el aprendizaje a más comunidades

El proyecto también contempla la creación de una red de 400 embajadores digitales en Colombia y Perú. Se trata de voluntarios que ya comenzaron procesos de formación y que tendrán la tarea de replicar el contenido en colegios, asociaciones de padres y comunidades locales.

La meta es ampliar el alcance del programa más allá de los hogares que accedan directamente al kit digital. Estos multiplicadores serán clave para llevar la conversación sobre seguridad digital a distintos espacios educativos.

La guía de Modo Presente no se centra en prohibiciones. Propone abrir el diálogo en familia y construir acuerdos sobre el uso de la tecnología. Incluye orientaciones para que padres y educadores puedan hacer preguntas, identificar riesgos y acompañar a los menores sin recurrir únicamente al control.

Para Jorge Restrepo, líder de educación de la fundación, el cambio está en la forma de relacionarse con el entorno digital. La apuesta es pasar de la vigilancia a la conversación.

Contenidos digitales y responsabilidad en plataformas

Durante la misma cumbre también se presentó una guía orientada a creadores de contenido en YouTube. El documento reúne recomendaciones para producir material dirigido a adolescentes con criterios de calidad y responsabilidad.

La plataforma destacó que busca promover experiencias digitales más seguras. Herramientas como Family Link y los controles supervisados permiten a los adultos gestionar el tiempo de uso y los contenidos que consumen los menores.

De acuerdo con Isaac Ochoa, el propósito es equilibrar el acceso a la tecnología con prácticas responsables de consumo.

Las familias interesadas en acceder a Modo Presente podrán hacerlo a través de los canales de la Fundación Estrategia País. El material estará disponible en formato digital y será acompañado por actividades formativas impulsadas por la red de embajadores.

La iniciativa se desarrollará a lo largo de 2026 y busca consolidar una cultura de uso consciente de internet en el entorno familiar.