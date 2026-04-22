Google Cloud Next ‘26: la inteligencia artificial deja de ser herramienta y pasa a dirigir operaciones completas

La conversación sobre inteligencia artificial en empresas cambió de tono en Google Cloud Next ‘26. Ya no gira en torno a asistentes que responden preguntas o generan textos. Google presentó una visión donde la IA ejecuta procesos enteros sin intervención constante, con sistemas capaces de coordinar tareas de principio a fin.

Ese cambio se sostiene sobre una idea: los agentes. Programas que no solo responden, sino que actúan, deciden y colaboran entre sí. La compañía los ubica como la base de lo que llama una nueva generación de empresas, donde buena parte del trabajo operativo se delega a estos sistemas.

La pieza central de esta apuesta es Gemini Enterprise. Más que un modelo o una app, funciona como un entorno completo donde se crean, despliegan y supervisan agentes de inteligencia artificial. La diferencia frente a versiones anteriores es que todo está integrado: desde los modelos hasta los datos y los controles de seguridad.

La novedad más visible es la Gemini Enterprise Agent Platform. En términos prácticos, se trata de una especie de “centro de mando” para agentes. Permite diseñarlos, conectarlos entre sí y monitorear su comportamiento. Una empresa puede, por ejemplo, asignar a varios agentes tareas dentro de un mismo proceso —como atención al cliente, análisis de datos y seguimiento de pedidos— y hacer que trabajen coordinadamente.

El cambio no es menor. Hasta ahora, muchas implementaciones de IA se quedaban en pruebas o automatizaciones aisladas. Aquí la apuesta es distinta: llevar esos sistemas a producción y convertirlos en parte del flujo diario de trabajo.

Cuando la nube deja de ser soporte y pasa a ejecutar

La infraestructura es otro punto donde se ve esa transición. Google presentó una nueva generación de Tensor Processing Units, sus chips diseñados para cargas de inteligencia artificial. La mejora no se limita a potencia; apunta a sostener operaciones continuas con miles o millones de agentes funcionando al mismo tiempo.

Esto se complementa con una arquitectura de datos pensada para velocidad. La llamada “Agentic Data Cloud” busca resolver un problema clásico: la información repartida en múltiples sistemas. En lugar de mover datos de un lado a otro, la plataforma permite que los agentes accedan a ellos directamente, sin fricción.

Ese detalle técnico tiene impacto directo en negocio. Menos tiempo en mover datos significa respuestas más rápidas y decisiones más cercanas al tiempo real.

En seguridad, el movimiento sigue la misma lógica: automatizar. Google integra capacidades de análisis y respuesta con inteligencia artificial, en parte apoyadas por Wiz. La promesa es detectar incidentes y actuar antes de que escalen, algo que en entornos tradicionales depende de equipos humanos y tiempos más largos.

De la promesa a la adopción

Las herramientas presentadas no están pensadas solo para grandes corporaciones, aunque son las que más rápido las adoptan. Funcionan como servicios en la nube, lo que permite activarlas por módulos según la necesidad.

Una empresa puede empezar con agentes para tareas específicas y luego escalar hacia procesos más amplios. También puede integrar estos sistemas con plataformas que ya utiliza, desde software empresarial hasta herramientas de productividad.

Google insiste en que el uso ya es masivo. Una buena parte de sus clientes emplea inteligencia artificial en operaciones reales, y un grupo creciente trabaja con volúmenes de datos que hace pocos años eran difíciles de manejar sin infraestructura propia.

Para startups, el terreno también cambia. El acceso a modelos, infraestructura y herramientas reduce la barrera de entrada. Lo que antes requería equipos grandes y recursos considerables ahora puede construirse sobre servicios disponibles bajo demanda.

Lo que deja Next ‘26 no es solo una lista de lanzamientos. Es una señal de hacia dónde se mueve el mercado: sistemas que no solo asisten, sino que ejecutan. La pregunta ya no es si una empresa usa inteligencia artificial, sino cuánto de su operación está dispuesta a delegar en ella.