ChatGPT comenzó a incorporar nuevas funciones que permiten conectar cuentas bancarias directamente con el chatbot. La herramienta analiza ingresos, gastos, inversiones y deudas utilizando información bancaria real para responder consultas económicas más precisas. OpenAI busca convertir su plataforma en un asistente mucho más útil para administrar dinero, presupuestos personales y hábitos de consumo.

Hasta ahora, quienes utilizaban el sistema para revisar gastos o planificar presupuestos debían subir manualmente capturas, PDFs o extractos bancarios. Con esta nueva integración, el chatbot puede sincronizar movimientos automáticamente y detectar patrones de consumo sin depender de archivos externos. El objetivo es simplificar tareas relacionadas con ahorro, organización económica y planificación mensual.

La empresa aclaró que el acceso será únicamente de lectura y no permitirá operar cuentas bancarias. La herramienta podrá visualizar balances, transacciones, inversiones y deudas, pero no tendrá permisos para realizar pagos, compras ni transferencias. Además, la plataforma no podrá acceder a números completos de cuentas bancarias ni modificar información vinculada dentro del servicio.

También será posible realizar consultas más específicas utilizando información bancaria sincronizada en tiempo real. La herramienta identificará suscripciones innecesarias, detectará gastos elevados en determinadas categorías y sugerirá estrategias de ahorro según hábitos mensuales. Además, generará planes personalizados utilizando contexto económico compartido durante las conversaciones.

Cómo funcionará la integración financiera de ChatGPT

Para activar la herramienta, será necesario ingresar a la sección “Finanzas” dentro de ChatGPT y conectar cuentas mediante Plaid. OpenAI confirmó además una futura integración con Intuit para ampliar compatibilidad bancaria. Plaid es un servicio utilizado por aplicaciones financieras para vincular cuentas bancarias con plataformas digitales mediante conexiones seguras y automatizadas

Además de analizar movimientos bancarios, el sistema podrá recordar objetivos compartidos durante conversaciones anteriores. Será posible indicar metas de ahorro para comprar un carro, adquirir una vivienda o pagar préstamos pendientes. Esa información quedará almacenada como “recuerdos financieros” para ofrecer respuestas más contextualizadas sobre ahorro, gastos y planificación económica personal futura.

La integración forma parte de una tendencia más amplia dentro del mercado tecnológico. Empresas como Google, Apple y Microsoft llevan años desarrollando asistentes digitales conectados con servicios personales. El desarrollador de ChatGPT ahora busca ampliar el alcance de su plataforma hacia tareas relacionadas con dinero y administración económica.

La privacidad aparece como uno de los puntos más sensibles de esta nueva herramienta. OpenAI indicó que será posible desconectar cuentas cuando se desee y que los datos sincronizados serán eliminados dentro de un plazo de 30 días. Además, los chats temporales no tendrán acceso a información bancaria vinculada ni quedarán almacenados en el historial.

Disponibilidad y próximos pasos de la plataforma

Otro aspecto importante será la precisión de las respuestas generadas por el sistema. La compañía aseguró haber trabajado junto a más de 50 especialistas para evaluar el rendimiento de GPT-5.5 Thinking en tareas relacionadas con presupuestos, ahorro y análisis económico personal. Según pruebas internas, el modelo obtuvo mejores resultados que versiones anteriores en escenarios complejos.

Con esta integración, la empresa busca que ChatGPT deje de funcionar únicamente como un chatbot conversacional. La plataforma apunta ahora a comprender hábitos, contexto y necesidades económicas reales para participar de forma más activa en decisiones relacionadas con ahorro, consumo y organización económica dentro de una misma conversación personalizada.

Por el momento, la nueva función solo está disponible para cuentas Pro en Estados Unidos y funciona tanto en web como en iOS. La compañía explicó que esta etapa inicial servirá para ajustar el funcionamiento antes de expandir la herramienta a más personas y posteriormente a otros mercados internacionales durante los próximos meses.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (Gemini)