AWS abrirá 15.000 cupos gratis para estudiar inteligencia artificial en Colombia

La inteligencia artificial y la computación en la nube siguen ganando terreno en Colombia, pero miles de empresas aún no encuentran personal capacitado. En Boyacá, esa necesidad acaba de traducirse en una alianza que promete ampliar el acceso a formación tecnológica gratuita para estudiantes, emprendedores y ciudadanos interesados en aprender habilidades digitales.

La Gobernación de Boyacá firmó una carta de intención con Amazon Web Services para integrar al departamento en el programa AWS Entrena Colombia. La iniciativa fue anunciada durante el Gran International Digital Summit Boyacá y contempla la entrega de 15.000 cupos gratuitos en cursos de inteligencia artificial y servicios en la nube.

Los interesados ya pueden registrarse y comenzar las rutas de aprendizaje en español desde la plataforma oficial de AWS Entrena Colombia.

Cursos gratuitos de IA y nube para estudiantes y emprendedores

La propuesta está dirigida a mayores de 18 años y busca acercar herramientas digitales a personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de formación especializada.

Los cursos están divididos según el perfil de cada participante. La ciudadanía en general podrá aprender fundamentos de inteligencia artificial y computación en la nube. Los estudiantes encontrarán rutas enfocadas en IA, agentes inteligentes y desarrollo tecnológico, mientras que emprendedores y pequeñas empresas tendrán contenidos orientados al uso práctico de herramientas de IA en negocios.

Uno de los puntos más llamativos es que los estudiantes que completen los programas recibirán credenciales oficiales de AWS. Estas certificaciones podrán agregarse a hojas de vida o compartirse en plataformas profesionales y redes sociales.

La apuesta también responde a una necesidad creciente del mercado laboral colombiano. Datos citados por el programa, basados en estudios del Consejo Privado de Competitividad y el Ministerio TIC, indican que más del 68 % de las empresas del país tienen dificultades para contratar talento tecnológico.

A eso se suma otro dato que explica por qué compañías y gobiernos están acelerando este tipo de programas: según cifras de FTI Consulting mencionadas durante el anuncio, los servicios de nube ya generan 1,4 millones de empleos en Colombia y podrían crecer un 64 % hacia 2038.

Por qué Boyacá apuesta por formación en inteligencia artificial

La iniciativa llega en un momento en el que departamentos y ciudades del país intentan fortalecer perfiles digitales fuera de Bogotá y Medellín.

Desde la Gobernación de Boyacá, la Secretaría TIC y Gobierno Abierto señaló que la intención es facilitar el acceso a herramientas tecnológicas usadas actualmente en compañías globales y mejorar las oportunidades laborales de jóvenes y profesionales.

AWS, por su parte, insiste en que la educación en inteligencia artificial y nube ya no debe limitarse a perfiles técnicos avanzados. El modelo de cursos abiertos apunta justamente a personas que quieren comenzar desde cero o fortalecer conocimientos para proyectos personales y empresariales.

El acceso al programa será completamente gratuito y estará disponible desde cualquier municipio del departamento. Esto significa que los participantes solo necesitan conexión a internet para avanzar en las rutas de aprendizaje.

Con este movimiento, Boyacá se suma a la estrategia nacional de AWS Entrena Colombia, que tiene la meta de impactar a más de 500.000 personas en el país mediante programas de capacitación tecnológica.