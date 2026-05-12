Oppo Find X10 Pro Max: tres cámaras de 200 MP y zoom periscópico

Oppo todavía no confirma la llegada de la serie Find X10, pero nuevos reportes revelan detalles del modelo más avanzado. El supuesto Oppo Find X10 Pro Max tendría un sistema fotográfico compuesto por tres cámaras de alta resolución y un lente telefoto periscópico enfocado en mejorar el zoom de largo alcance.

La información fue publicada por el filtrador Digital Chat Station. Según la publicación, la marca se enfocará en la fotografía móvil como uno de los puntos fuertes del dispositivo, un apartado donde varios fabricantes mantienen una fuerte competencia. Entre los detalles conocidos aparece una cámara principal de 200 MP con un sensor de 1/1,3 pulgadas.

Sensores de este tamaño captan más luz y ofrecen mejores resultados en fotografías nocturnas y escenas con iluminación limitada. Uno de los componentes más llamativos es el lente telefoto periscópico con sensor de 1/1,28 pulgadas. La configuración apunta a mejorar el nivel de detalle al utilizar zoom, especialmente en capturas a larga distancia.

La tercera cámara integraría un sensor ultra gran angular de 200 MP, aunque la compañía también prueba una alternativa de 50 MP. El dispositivo además sumaría un sensor multiespectral de 3 MP destinado a mejorar la precisión de color en las imágenes. Oppo no confirmó cuál será la configuración final del equipo.

Oppo Find X10 Pro Max: pantalla LTPO y nuevo chip MediaTek para la gama premium

Las filtraciones también mencionan una pantalla LTPO de 6,89 pulgadas con resolución 2K. Otra versión del dispositivo utilizaría un panel de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K. La tecnología LTPO ajusta automáticamente la tasa de refresco para reducir el consumo de energía y mejorar la fluidez en videojuegos, redes sociales y reproducción de video.

Otro de los apartados conocidos apunta al procesador. El Find X10 Pro Max llegaría equipado con el futuro MediaTek Dimensity 9600 fabricado en 2 nanómetros. Aunque el chip todavía no ha sido presentado oficialmente, se esperan mejoras en rendimiento gráfico, eficiencia energética y procesamiento con inteligencia artificial.

La combinación entre cámaras de alta resolución, pantalla LTPO y nuevo procesador refleja la dirección de varios fabricantes Android en la gama premium. Las funciones de fotografía, video e inteligencia artificial ganan cada vez más peso dentro de la experiencia móvil.

Por ahora, Oppo no confirmó las especificaciones del Find X10 Pro Max. Sin embargo, los primeros detalles apuntan a un enfoque claro en fotografía móvil y rendimiento premium.

Imagen: OPPO / Editada con IA (ChatGPT)