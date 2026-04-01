MediaTek ya prepara su próximo procesador de gama alta y, aunque todavía no es oficial, las filtraciones empiezan a dibujar lo que viene con el Dimensity 9600. Todo apunta a un salto en rendimiento y eficiencia impulsado por un nuevo proceso de fabricación que marcaría la siguiente evolución en chips móviles.

El chip estaría basado en un nodo de 2 nanómetros desarrollado por TSMC, el siguiente paso en la industria. Ese cambio permitiría mejorar el rendimiento mientras se reduce el consumo energético, con teléfonos más potentes, mejor autonomía y menos calor durante el uso.

Qué significa el Dimensity 9600 si cambias de celular este año

Uno de los cambios más relevantes estaría en la arquitectura. MediaTek seguiría apostando por un diseño de ocho núcleos enfocados íntegramente en rendimiento, dejando atrás la combinación tradicional de núcleos rápidos y eficientes. Esto refleja la importancia de los procesadores en los celulares, ya que definen la velocidad del sistema, la calidad de las fotos y la experiencia general del dispositivo.

En el apartado gráfico también hay avances. La nueva GPU incorporaría trazado de rayos en tiempo real, una tecnología que mejora iluminación, reflejos y sombras en juegos, acercando la experiencia visual móvil a lo que ofrecen las consolas actuales.

El procesador también sumaría una nueva generación de NPU para acelerar fotografía computacional, asistentes inteligentes y funciones de IA generativa directamente en el dispositivo, sin depender de la nube.

Fabricantes como Oppo estarían entre los primeros en adoptar este chip en sus próximos modelos de gama alta, según las filtraciones. No hay fecha confirmada, pero MediaTek suele presentar sus nuevos procesadores hacia finales de año.

Si estás evaluando cambiar de celular en los próximos meses, vale la pena seguir este lanzamiento. Más competencia en la gama alta presiona hacia mejores especificaciones al mismo precio, y este procesador apunta a ser una pieza clave en ese movimiento.

Imagen: Generada con IA / Gemini