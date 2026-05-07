HyperOS 4 en Xiaomi tendrá diseño inspirado en iPhone

Xiaomi prepara uno de los cambios más grandes para la apariencia de sus celulares. Las filtraciones sobre HyperOS 4 indican que la compañía trabaja en una interfaz con transparencias, reflejos y efectos visuales similares al estilo “Liquid Glass” presentado recientemente por Apple junto a iOS 26. El rediseño modificaría menús, widgets y varios elementos del sistema operativo.

La información fue revelada por Digital Chat Station, uno de los filtradores tecnológicos más conocidos de China. Según sus reportes, Xiaomi renovará aplicaciones nativas, paneles de navegación y accesos rápidos. La actualización estaría enfocada principalmente en transformar la apariencia general de los dispositivos compatibles durante la próxima generación del sistema operativo de la marca china.

El nuevo diseño utilizaría superficies translúcidas, profundidad visual y transiciones más suaves entre aplicaciones. Aunque Xiaomi todavía no confirma oficialmente estos cambios, distintas filtraciones anteriores ya habían mostrado indicios de una renovación gráfica importante. Varias aplicaciones internas del sistema comenzaron a integrar elementos transparentes y acabados minimalistas en versiones de prueba recientes.

Google también dio señales relacionadas con esta tendencia visual. Durante un adelanto promocional de “The Android Show”, la compañía mostró un androide con apariencia cristalina. La imagen generó especulaciones sobre posibles cambios gráficos en Android 17 y reforzó los rumores sobre nuevas interfaces basadas en transparencias dentro del ecosistema Android durante los próximos meses.

Para los usuarios, el cambio sería visible desde el primer momento. Los menús tendrían efectos de profundidad, los paneles rápidos mostrarían transparencias y las animaciones entre aplicaciones serían más fluidas. Xiaomi buscaría que el sistema operativo se vea más moderno sin modificar completamente la estructura actual de navegación presente en HyperOS.

Xiaomi renovará la apariencia de sus celulares con efectos tipo cristal

Las recreaciones publicadas por diseñadores permiten imaginar cómo lucirá HyperOS 4 cuando llegue oficialmente. Los conceptos muestran ventanas transparentes, botones flotantes y fondos con efectos de desenfoque similares a los vistos actualmente en algunos dispositivos Apple. Aunque no existen imágenes oficiales, las filtraciones mantienen una línea visual bastante consistente entre sí.

Xiaomi conservaría buena parte de la organización actual de HyperOS, aunque cambiaría la apariencia de elementos clave dentro del sistema. Los nuevos efectos visuales modificarían la forma en que se muestran notificaciones, configuraciones y aplicaciones abiertas simultáneamente. El objetivo sería ofrecer una interfaz más limpia y visualmente uniforme en los dispositivos compatibles con la actualización.

Este tipo de diseño también implica mayores exigencias técnicas para algunos celulares. Las transparencias avanzadas y las animaciones dinámicas suelen requerir más potencia gráfica, especialmente en modelos antiguos o equipos de gama media. Algunos dispositivos podrían recibir solo parte de las novedades visuales para evitar problemas de rendimiento después de actualizar el sistema operativo.

El consumo de batería también será un punto importante. Las interfaces con efectos gráficos complejos suelen aumentar el trabajo del procesador y la GPU, especialmente cuando existen transiciones constantes entre aplicaciones. Xiaomi necesitará optimizar HyperOS 4 para mantener buena autonomía y evitar problemas de calentamiento durante el uso diario de los dispositivos compatibles.

Las pantallas OLED y los paneles con altas tasas de refresco serían los más beneficiados con el nuevo diseño. Este tipo de tecnología permite mostrar mejor los efectos translúcidos, los reflejos y las animaciones fluidas. Por esa razón, los celulares premium de Xiaomi tendrían una experiencia visual más completa frente a modelos más económicos o antiguos.

Qué novedades tendrá HyperOS 4 además del nuevo diseño

Además de los cambios gráficos, HyperOS 4 incluiría mejoras relacionadas con inteligencia artificial, multitarea y sincronización entre dispositivos Xiaomi. La compañía lleva varios años fortaleciendo la conexión entre celulares, tablets, relojes inteligentes y televisores, por lo que la actualización buscaría facilitar todavía más la interacción entre equipos dentro del mismo ecosistema tecnológico.

Las filtraciones también mencionan nuevas animaciones para abrir y cerrar aplicaciones, cambios en la pantalla de bloqueo y ajustes rápidos renovados. Xiaomi trabajaría en transiciones más naturales para que la navegación se perciba más rápida y uniforme. El objetivo sería modernizar la experiencia visual sin alterar demasiado el funcionamiento habitual del sistema operativo.

Otra de las novedades esperadas está relacionada con la integración entre dispositivos conectados. Algunos reportes señalan que HyperOS 4 permitirá compartir contenido y controlar equipos Xiaomi de manera más rápida. Funciones como sincronización automática, transferencia de archivos y conexión entre pantallas tendrían mejoras importantes dentro de la nueva actualización del sistema.

Por ahora, Xiaomi no confirmó una fecha oficial para la presentación de HyperOS 4. Sin embargo, distintos reportes de la industria tecnológica indican que la actualización podría anunciarse durante el segundo semestre de 2026 junto a nuevos teléfonos de gama alta enfocados en inteligencia artificial, rendimiento avanzado y fotografía móvil de última generación.

Las interfaces basadas en transparencias comenzaron a ganar espacio dentro del mercado móvil durante los últimos años. Xiaomi parece decidida a seguir esa tendencia con una actualización enfocada principalmente en renovar la apariencia de sus celulares. Si las filtraciones terminan siendo correctas, HyperOS 4 marcará uno de los cambios visuales más notorios en la historia reciente de la marca china.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)