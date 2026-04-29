Google está transformando de forma radical la apariencia de sus aplicaciones más utilizadas. Gmail, Drive, Calendar, Meet y el resto de las herramientas de Workspace reciben íconos completamente rediseñados que rompen con la estética que ha acompañado a la suite durante años. El cambio no es cosmético. Refleja una nueva filosofía de diseño con implicaciones claras para los usuarios.

La principal novedad estética es la incorporación de degradados en todos los íconos, un recurso visual que Google ya había introducido en aplicaciones como Maps, Fotos y su propio logotipo. Ahora ese lenguaje se extiende a toda la familia de Google Workspace como señal de que la inteligencia artificial está presente en cada una de estas herramientas. El efecto es inmediato: los íconos lucen más vivos y contemporáneos.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la obligación de incluir los cuatro colores corporativos en cada ícono. Durante años, esa regla fue una camisa de fuerza que hacía difícil distinguir unas aplicaciones de otras de un vistazo. Ahora cada herramienta tiene un color dominante propio, lo que mejora su reconocimiento visual en pantallas pequeñas y lanzadores de aplicaciones.

Los nuevos íconos de Google Workspace: qué cambia en cada aplicación



Gmail conserva su forma característica de sobre con la letra M, aunque con bordes más redondeados. El rojo sigue siendo el color principal, con pequeños toques de los otros tres colores de Google. Es el único ícono del conjunto que mantiene los cuatro colores de la marca, con un resultado más limpio y reconocible que su predecesor.

Drive elimina el rojo de su paleta y se queda con verde, amarillo y azul, en coherencia con los colores de Docs, Sheets y Slides. La forma triangular se vuelve más redondeada y pronunciada. Sheets y Slides adoptan además un formato horizontal que refleja la orientación real de sus interfaces, un detalle pequeño pero visualmente acertado.

Calendar recupera un estilo que recuerda a sus versiones más antiguas, con una referencia visual a los calendarios de hoja. Desaparece el contenedor de cuatro colores y regresa el azul clásico como protagonista. Meet apuesta por el amarillo como color dominante, mientras que Chat estrena una burbuja de mensaje en forma de píldora con un guiño visual que evoca a Hangouts.

La decisión de eliminar el contenedor de página en la mayoría de los íconos permite que las formas sean más grandes, más expresivas y más fáciles de identificar en cualquier contexto. Es un giro que prioriza la funcionalidad visual sobre la uniformidad forzada y que probablemente debió llegar antes.

Diseño que cambia, identidad que se transforma

Sin embargo, el rediseño también implica pérdidas concretas. La obligación de incluir los cuatro colores corporativos en cada ícono, aunque limitante, funcionaba como un hilo visual que unificaba toda la suite y hacía inconfundible su origen. Ese elemento de identidad de marca desaparece casi por completo. Solo Gmail lo conserva, y no por sistema sino como excepción.

También se va el contenedor de página que enmarcaba los íconos, un recurso que daba consistencia visual al conjunto aunque restara protagonismo a cada forma individual. Con él desaparece una capa de coherencia que, para bien o para mal, hacía que todos los íconos pertenecieran claramente a la misma familia.

Y hay una crítica de fondo que no puede ignorarse: Google vuelve a cambiar de lenguaje de diseño antes de haber terminado de adoptar el anterior. Material Design nunca llegó a aplicarse de forma uniforme en toda la suite, y ahora una nueva estética ocupa ese espacio sin que la base esté del todo resuelta. Es un patrón que se repite y que erosiona la confianza en la dirección de diseño de la compañía.

Lo que sí queda claro es la intención detrás del cambio. Google quiere que sus aplicaciones comuniquen modernidad e inteligencia artificial desde el primer vistazo, antes de que el usuario las abra. Los degradados son hoy el lenguaje visual de la IA y Google Workspace se suma a esa conversación. Si este rediseño logrará mantenerse en el tiempo es otra pregunta, pero por ahora la dirección apunta en el sentido correcto.

Imágenes: Google / vía 9to5Google