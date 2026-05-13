Trump llega a China con los gigantes tecnológicos de EE. UU.: la IA y los chips entran en la negociación

El viaje de Donald Trump a China no solo reúne a diplomáticos y funcionarios de seguridad. La visita también convirtió a Pekín en el punto de encuentro de algunos de los líderes tecnológicos más poderosos del mundo, en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial, los chips y el control de la tecnología avanzada.

A la cumbre con el presidente chino Xi Jinping llegaron ejecutivos como Apple, Nvidia, Tesla, Qualcomm y Meta, junto a figuras de Wall Street y altos miembros de la administración estadounidense.

La presencia de empresarios como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang deja ver que la tecnología será uno de los temas centrales del encuentro entre Washington y Pekín.

Aunque oficialmente la agenda incluye comercio, inversiones y tensiones geopolíticas, detrás de la reunión aparece una competencia mucho más profunda: quién liderará la próxima década de la inteligencia artificial.

La guerra tecnológica entre EE. UU. y China

Uno de los puntos más sensibles está relacionado con los chips de IA. Estados Unidos mantiene restricciones para exportar procesadores avanzados a China, especialmente aquellos diseñados para entrenar modelos de inteligencia artificial.

En el centro de esa discusión aparece Nvidia. La compañía lleva meses presionando a Washington para flexibilizar algunas limitaciones sobre sus chips H200, argumentando que bloquear completamente el mercado chino podría terminar fortaleciendo a fabricantes locales.

La visita de Jensen Huang sorprendió porque inicialmente no estaba prevista. Su llegada a Pekín junto a Trump refuerza la idea de que el negocio de los semiconductores se convirtió en una prioridad diplomática.

La discusión no se limita al hardware. También involucra ciberseguridad, propiedad intelectual y el avance acelerado de modelos de IA desarrollados en China.

Empresas como Huawei, Alibaba y ByteDance han aumentado sus inversiones en chips propios y sistemas de inteligencia artificial, intentando reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, China sigue ganando terreno en áreas como robótica, publicaciones científicas y patentes relacionadas con IA, mientras Estados Unidos conserva ventaja en infraestructura y acceso a chips avanzados.

Musk, Cook y el nuevo mapa de poder tecnológico

El viaje también evidencia cómo las grandes tecnológicas se volvieron actores políticos internacionales.

Elon Musk mantiene una posición delicada. Tesla depende fuertemente de sus fábricas y operaciones en China, mientras Washington endurece su postura frente al gobierno chino. Aun así, Musk sigue siendo una figura influyente dentro del círculo cercano de Trump.

Tim Cook también enfrenta presión. Apple necesita mantener su cadena de producción en Asia, pero al mismo tiempo busca aumentar inversiones dentro de Estados Unidos para evitar impactos por aranceles y restricciones comerciales.

La presencia conjunta de ejecutivos de tecnología, finanzas y manufactura muestra que la rivalidad entre Estados Unidos y China ya no gira únicamente alrededor de productos baratos o exportaciones. Ahora el centro de la disputa está en la inteligencia artificial, los datos, los chips y la capacidad de controlar las tecnologías que definirán la economía global.

La reunión entre Trump y Xi Jinping podría terminar marcando nuevas reglas para la industria tecnológica mundial. Y aunque no se anuncien acuerdos inmediatos sobre IA o semiconductores, las decisiones que salgan de Pekín tendrán impacto directo en compañías que fabrican desde celulares y computadores hasta sistemas de defensa y plataformas de inteligencia artificial.