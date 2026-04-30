Opinión | El mundo de los robots humanoides es plano: el salto inteligente de China y el futuro colaborativo

Por Zhu Jingyang, embajador de la República Popular de China en Colombia

La visión de la era de los robots inteligentes que muestran las películas de ciencia ficción está cruzando la pantalla y adentrándose en la realidad a una velocidad mayor de lo esperado. En el reciente Maratón Medio de Robots Humanoides de Beijing Yizhuang 2026, los robots chinos demostraron una notable capacidad técnica.

Esto no solo fue una exhibición tecnológica, sino un claro ejemplo de cómo la industria robótica china avanza rápidamente hacia un futuro inteligente. Se estima que para 2045, China tendrá en uso más de 100 millones de robots humanoides, y la “colaboración humano-máquina” se está convirtiendo en una tendencia importante.

Como actor relevante en la industria mundial de la robótica, China mantiene un enfoque de desarrollo seguro, confiable y orientado al bien común, con la esperanza de que el avance tecnológico beneficie realmente a toda la humanidad. Comprender la visión y la práctica de China ayuda a todas las partes a captar la lógica profunda de esta transformación.

Potenciar la sociedad, en lugar de sustituir simplemente al ser humano

Liberar la productividad y mejorar el bienestar de la población es el objetivo fundamental del desarrollo de la industria robótica en China. En la Iniciativa Global de Gobernanza de la Inteligencia Artificial, China propone los principios de “inteligencia para el bien e inclusión universal”, destacando que los robots son socios y extensiones de las capacidades humanas, no un simple reemplazo de mano de obra.

Nos centramos en que los robots asuman los “empleos 3D”: aquellos que son aburridos (Dull), sucios (Dirty) y peligrosos (Dangerous), liberando a las personas de trabajos de alto riesgo y repetitivos. Al mismo tiempo, surgen desafíos de ajuste en la estructura laboral. Estamos implementando amplios programas de reconversión profesional para formar “talentos de manufactura inteligente” y facilitar una transición fluida de los puestos tradicionales a empleos de mayor calidad.

Profundizar en la investigación y apostar por la innovación autónoma

La visión china en inteligencia artificial y robótica se basa en una sólida capacidad de innovación propia. El Plan Quinquenal 15° eleva los robots humanoides a prioridad estratégica nacional y promueve la inteligencia encarnada como nuevo motor de crecimiento económico. Según informes del sector, China lidera en proporción mundial de patentes relacionadas con robótica.

Gracias al agrupamiento de cientos de empresas especializadas en innovación, China se ha consolidado como un importante centro de producción robótica global y está modernizando más de 30.000 fábricas. Actualmente, en promedio, cada 21 trabajadores manufactureros cuentan con un robot asistente, y alrededor de 18,58 millones de robots de servicio se utilizan en tareas de transporte pesado y atención doméstica.

Estas capacidades productivas innovadoras están transformando profundamente el trabajo y la vida de los 1.400 millones de chinos. En este proceso, también surgen desafíos como la seguridad de las cadenas de suministro y la escasez de talento, que China aborda con recursos continuos.

Estándares primero, protegiendo la línea de seguridad y fiabilidad

Al mismo tiempo que acelera su desarrollo, China sitúa siempre la seguridad y la ética en un lugar prioritario. Hace 37 años, China ya estableció normas nacionales de seguridad para robots industriales. En marzo de 2026, publicó el primer sistema de estándares que abarca toda la cadena industrial y el ciclo de vida completo de los robots humanoides, incluyendo seis grandes áreas: fundamentos comunes, computación similar al cerebro y seguridad ética.

Como uno de los países con controles más estrictos sobre bienes de doble uso civil-militar, China participa activamente en las discusiones sobre gobernanza de la IA en el marco de las Naciones Unidas e impulsa la creación de una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. A través de estos estándares y mecanismos, buscamos garantizar que los robots permanezcan siempre bajo control, reduciendo los riesgos de pérdida de control tecnológico y contribuyendo a la paz social y mundial.

Apertura y compartición, cumpliendo la promesa de beneficios universales

El desarrollo de China se basa en los principios de apertura, compartición y ganancia mutua, con el compromiso de ayudar a los países del “Sur Global”, incluido Colombia, a cerrar la brecha digital.Como participante clave en la innovación tecnológica mundial, China produjo en 2025 una alta proporción de los robots humanoides a nivel global y está eliminando barreras tecnológicas para que estos avances lleguen a más regiones.

En Brasil, la maquinaria inteligente china ha ayudado a las granjas familiares a reducir aproximadamente un 30 % el uso de pesticidas. En México, la tecnología de teledetección con IA ha apoyado la evaluación del potencial fotovoltaico en techos. En Kenia, los sistemas robóticos respaldados por China han mejorado notablemente la eficiencia en la distribución de suministros médicos, fortaleciendo la respuesta de emergencia en zonas remotas.

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En más países en desarrollo, estas tecnologías, mediante transferencia y soluciones personalizadas, desempeñan un papel importante en rescates de emergencia, exploración submarina y otros campos. Dado que cada país presenta diferencias en infraestructura y formación de talento, respetamos las condiciones nacionales de cada uno y ofrecemos apoyo adaptado a través de consultas en igualdad, explorando juntos nuevas vías de cooperación.

De cara al futuro, China aspira a ser un socio sincero para todos los países en la era inteligente. A través de la transferencia tecnológica, la investigación conjunta y la formación de capacidades, construiremos juntos una cadena de robótica segura, confiable e inclusiva, para que los beneficios de la inteligencia se distribuyan de manera más equitativa entre los países en desarrollo. Que cada avance de los robots no solo cruce la pantalla de cine, sino que se convierta en un escalón sólido para el bienestar común de toda la humanidad.