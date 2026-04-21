Opinión | Marca personal ejecutiva: un activo estratégico para el mercado de hoy

Por: Juliana Álvarez- CEO de Mind Group

En el mundo empresarial actual, la marca personal ejecutiva dejó de ser un tema accesorio para convertirse en un asunto estratégico. Mientras las compañías invierten millones en posicionamiento corporativo, muchos líderes siguen subestimando el impacto —positivo o negativo— que tiene su propia narrativa en la reputación, la confianza y el crecimiento del negocio.

Las cifras son claras. De acuerdo con un estudio global de Weber Shandwick, los ejecutivos estiman que 45 % de la reputación de una empresa está atribuida al CEO. Además consideran que el 44 % del valor de mercado de una compañía está relacionado con la reputación de él o ella. En otras palabras, el liderazgo visible no es cosmético: es un factor de confianza y desempeño.

La marca personal no es un ejercicio de vanidad ni una extensión del ego digital. Es la construcción consciente de una identidad profesional con intención estratégica. Todo líder comunica, incluso cuando decide no hacerlo. Cada aparición pública, cada postura, cada silencio, construye percepción. Y en mercados saturados de información —donde se generan millones de contenidos diarios— la percepción se convierte en un activo competitivo.

Uno de los errores más frecuentes es confundir visibilidad con posicionamiento. Publicar con frecuencia no equivale a tener una marca sólida. LinkedIn, por ejemplo, supera los 1.000 millones de usuarios a nivel global, pero solo un pequeño porcentaje genera contenido estratégico y constante. En ese entorno, el diferencial no es estar presente, sino tener claridad de territorio.

Te puede interesar: Opinión | El liderazgo humano en la era de los agentes de IA

Una marca personal ejecutiva comienza mucho antes de cualquier canal: empieza con una definición clara de conversación. ¿Desde qué tema quiero liderar? ¿Qué visión quiero impulsar en mi industria? Sin una narrativa estructurada, la comunicación se vuelve reactiva, dispersa y poco memorable. Y en mercados como los de hoy, donde gran parte de los consumidores considera que necesita confiar en una empresa antes de comprarle, la claridad del liderazgo influye directamente en la decisión.

Cuando un ejecutivo define su narrativa, define también su lugar en la industria. No se trata de hablar de todo, sino de apropiarse de un enfoque con profundidad y coherencia. En entornos competitivos, la especialización genera autoridad. Las compañías con líderes visibles y posicionados tienden a fortalecer su reputación corporativa, atraer talento de mayor nivel y facilitar relaciones estratégicas.

Otro punto clave es entender que la marca personal ejecutiva no compite con la marca corporativa; la potencia. Hoy las organizaciones son interpretadas a través de sus líderes. La cultura, la visión y la estrategia adquieren rostro.

Sin embargo, la construcción de marca personal no puede depender de la improvisación. Requiere intención, consistencia y alineación con los objetivos del negocio. La visibilidad estratégica implica decidir dónde estar, qué conversaciones liderar y qué mensajes reforzar en el tiempo. No es exposición permanente; es presencia relevante.

En este contexto, la coherencia se convierte en el principal diferenciador. En una era de transparencia radical, cualquier brecha entre discurso y acción erosiona la reputación en cuestión de horas. La marca personal ejecutiva no se construye con storytelling aislado, sino con decisiones consistentes. Lo que se comunica debe reflejarse en la cultura que se lidera y en los resultados que se entregan.

Construir marca personal ejecutiva es, en esencia, asumir la responsabilidad de liderar también desde la narrativa. No hacerlo no significa desaparecer; significa dejar que otros definan esa historia. Y en un entorno donde la conversación pública influye en el valor de mercado, en la atracción de talento y en la competitividad, delegar la propia narrativa es un riesgo estratégico.

Hoy más que nunca, el liderazgo no solo se ejerce en la sala de juntas. Se ejerce en la esfera pública, en la conversación digital y en la percepción colectiva. La marca personal ejecutiva no es una tendencia; es una herramienta de dirección respaldada por datos. Y quienes entienden su poder no buscan protagonismo: buscan construir influencia con propósito, credibilidad y visión de largo plazo.